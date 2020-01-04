«Хетафе» — «Реал». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч чемпионата Испании 4 января 2020 года

В субботу, 4 января, в поединке 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» на своем поле сыграет с «Реалом». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Хетафе» — «Реал».

«Хетафе»

У «Хетафе» до прошлого тура была 6-матчевая победная и 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где пропустили лишь два мяча.

В своих предыдущих играх «Городские» в рамках Ла Лиги дома переиграли «Вальядолид» со счетом 2:0. Ранее скромно обыграли в Кубке страны представителя четвертого дивизиона — 2:1.

В последнем матче 2019 года «асулонес» проиграли «Вильярреалу» (0:1).

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В турнирной таблице чемпионата Испании клуб из пригорода Мадрида идет шестым, заработав в 18 матчах 30 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет два балла.

«Реал»

По завершении 18 туров испанской Примеры клуб из столицы находится на втором месте. Имея 37 баллов на счету, команда отстает от «Барселоны» на два пункта.

26 ноября на своем поле «сливочные» встретились с ПСЖ в поединке в рамках ЛЧ. Ведя по ходу матча 2:0, «Реал» упустил преимущество и позволил парижанам сравнять счет — 2:2.

После этой ничьей подопечные Зинедина Зидана выиграли трижды во всех турнирах. Тем не менее, затем королевский клуб трижды кряду сыграл вничью, из-за чего отстал от лидера уже не по разнице мячей, как раньше.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,2, а ничья — в 3,6.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0