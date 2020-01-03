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    «Вальядолид» продолжит дома играть удачно?

    «Вальядолид» — «Леганес». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Испании 3 января 2020 года

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    Прогноз на «Вальядолид» — «Леганес»
    Альваро Агуадо
    В пятницу, 3 января, в стартовом поединке 19-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле сыграет с «Леганесом». Начало — в 21:00 по мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Леганес».
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    Футбол. Испания. Примера 03 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 3.15
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    «Вальядолид»

    Перед заключительным туром первого круга Примеры, «Вальядолид» идет на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков, что на шесть больше, чем у ближайшей команды из зоны вылета.

    На данный момент у «пуселы» 6-матчевая безвыигрышная серия в испанском первенстве, где они трижды проиграли и три встречи закончили мировыми исходами.

    В своей последней игре чемпионата «фиолетово-белые» расписали мировую на своей территории с «Валенсией» (1:1), а туром ранее уступили на выезде «Хетафе» со счетом 0:2.

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    • На своей арене в текущем розыгрыше Примеры «Вальядолид» проиграл лишь раз за восемь игр, пять раз играл вничью и две встречи выиграл, разница мячей — 8:4.

    «Леганес»

    «Леганес» после 18 проведенных матчей находится в зоне вылета, на 19 месте. У команды на счету находится 13 очков и отставание от спасительной позиции всего два пункта.

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    «Огурцы» вот уже как три поединке в Ла Лиге не знает горечи поражений, заработав в этом отрезке семь пунктов. Начался этот удачный отрезок с домашней виктории над «Сельтой» — 3:2.

    После чего «зелено-белые» расписали в гостях мировую с «Алавесом» (1:1), а в своей последней игре они переиграли 2:0 «Эспаньол» в родных пенатах.

    На выезде в этом сезоне испанского первенства «Леганес» еще не побеждал. За восемь матчей команда три раза сыграла вничью и пять встреч проиграла, разница мячей — 4:14.

    В прошлом сезоне «Вальядолид» дважды проиграл «Леганесу»: 2:4 дома и 0:1 на выезде.

    Прогноз на «Вальядолид» — «Леганес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 2.75, победа «Леганеса» — 3.15, ничья — 2.85.

    Оба коллектива не отличаются высокой результативностью, а так как матч пройде на поле «Вальядолида», где он редко проигрывает, рекомендуем поставить — 1Х + ТМ 3,0. 0

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    «Вальядолид» — «Леганес». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Испании 3 января 2020 года. Прогноз на «Вальядолид» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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