«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Бундеслиги 20 декабря 2019 года

В 17 туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» будет принимать «Боруссию» Дортмунд. Игра пройдет на стадионе «ПреЗеро Арена» 20 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд.

«Хоффенхайм»

На данный момент клуб из Зинсхайма занимает девятую строчку в таблице чемпионата с 24 баллами на счету. От еврокубковой зоны команду отделяет один пункт.

С 5 октября по 8 ноября подопечные Альфреда Шредера сумели победить в шести встречах кряду. А началась эта серия с удачного выступления на «Альянц Арене» против «Баварии» (2:1).

Но 24 ноября «деревенские» прервали данный отрезок. В родных стенах хозяева были разгромлены клубом «Майнц» (1:5).

Затем сине-белые расписали мировую с «Фортуной» (1:1), в 14 туре Бундеслиги они потерпели поражение от «РБ Лейпцига» (1:3). Наконец, в двух предыдущих турах проиграли «Аугсбургу» (2:4) и победили «Унион» (2:0).

«Боруссия» Дортмунд

После 16 поединков в рамках немецкого первенства дортмундский коллектив идет четвертым в турнирной таблице с 30 баллами в копилке. От лидера «РБ Лейпцига» команда отстает на 4 пункта.

5 ноября в Лиге чемпионов черно-желтые в родных стенах одолели «Интер» (3:2), а затем подопечных Люсьена Фавра ждала трехматчевая серия без побед.

9 ноября на «Альянц Арене» гости были разгромлены «Баварией» (0:4), а в следующем туре «Боруссия» Д расписала мировую «Падерборном» (3:3). На евроарене дортмундцы потерпели поражение от «Барселоны» (1:3).

Но после неудачи на «Камп Ноу» «шмели» выиграли четыре матча, благодаря одному из которых вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тем не менее, в прошлом туре Бундеслиги рурцы разошлись миром с «РБ Лейпцигом» (3:3).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех хозяев оценивается в 4,5, а ничья — в 4,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» Дортмунд выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0