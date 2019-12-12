ЛАСК — «Спортинг». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В шестом туре группового этапа Лиги Европы австрийский ЛАСК в Линце на стадионе «Линцер-Штадион» примет португальский «Спортинг». Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на ЛАСК — «Спортинг».

ЛАСК

ЛАСК уже обеспечил себе место в 1/16 финала ЛЕ. После пяти туров коллектив из Линца находится на втором месте в таблице Группы D, имея в активе десять баллов, опережая третий ПСВ на три очка и по личным встречам.

Стартовали «черно-белые» в этом турнире с минимальной домашней победы над норвежским «Русенборгом» (1:0), после чего уступили в Португалии «Спортингу» со счетом 1:2.

В третьем туре вице-чемпион Австрии расписал безголевую ничью с ПСВ (0:0) в Голландии, а затем разгромил на своей территории эйндховенцев — 4:1. В минувшем туре австрийцы одолели в гостях норвежцев — 2:1 и вышли в плей-офф турнира.

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В чемпионате Австрии после 17 туров ЛАСК идет вторым, с отставанием в два пункта от лидирующего «РБ Зальцбург». За последние 12 матчей команда проиграла лишь раз.

«Спортинг»

После пяти туров Лиги Европы, «Спортинг» находятся на первом месте в группы D, имея в своем активе 12 баллов и уже вышел в 1/16 финала ЛЕ.

Начали этот турнир «львы» с поражения в Голландии от ПСВ со счетом 2:3. После чего выиграли остальные четыре встречи. Одолели дома 2:1 ЛАСК, а также дважды повергли «Русенборг» (2:0 и 1:0). В минувшем туре они при родных зрителях разгромили голландцев — 4:0.

В чемпионате Португалии «зелено-белые» идут на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидера первенства аж на 13 очков.

Прогноз на ЛАСК — «Спортинг»

Команды уже обеспечили себе евровесну, и определят только победителя группы. Прогнозируем, что в малозначащем матче будет не особо результативно. 0