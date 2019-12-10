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    Сколько забьют мотивированные соперники в Лиссабоне?

    «Бенфика» — «Зенит». Прогноз (к. 1.86) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Бенфика» — «Зенит»
    Артем Дзюба
    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» будет принимать «Зенит». Игра пройдет на «Эштадиу да Луш» 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Зенит».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 10 Декабря 2019 года
    Бенфика
    • Бенфика 23:00 Зенит Зенит
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    «Бенфика»

    Сейчас команда из Лиссабона находится на последнем месте в турнирной таблице Группы G с 4 очками на счету. От «Зенита» и «Лиона» португальцы отстают на 3 балла.

    Последний раз «орлы» оставались без очков во всех турнирах 5 ноября. Тогда в ЛЧ «Бенфика» потерпела поражение от «Лиона» (1:3).

    Затем подопечные Бруну Лажи одолели «Санта Клару» в чемпионате (2:1) и «Визелу» в Кубке страны. А следующий матч на евроарене завершился для «славных» ничьей в противостоянии с «РБ Лейпцигом» (2:2).

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    В 12 туре домашнего первенства «Бенфика» разгромила «Маритиму» (4:0), после чего в Кубке лиги красные разошлись миром с «Ковильей» (1:1). В следующем матче в чемпионате Португалии коллектив Лажи разобрался с «Боавиштой» (4:1).

    «Зенит»

    За 5 туров группового этапа ЛЧ коллектив из Санкт-Петербурга заработал 7 очков, благодаря чему он занял 2 место в таблице. От «РБ Лейпцига» команда отстает на 3 пункта. 7 баллов в квартете G имеет и «Лион».

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    • Подопечные Сергея Семака неудачно начали ноябрь. Сперва в РПЛ его клуб сыграл вничью с ЦСКА (1:1), после чего сине-бело-голубые уступили «РБ Лейпцигу» в ЛЧ (0:2).

    Но затем «Зенит» собрался и провел пять поединков без осечек. В 16 туре российского первенства питерцы одолели тульский «Арсенал» (1:0), а затем они одержали верх над «Рубином» (2:1).

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    В еврокубках «Зенит» сумел переиграть «Лион» (2:0), а в домашнем чемпионате подопечные Семака оказались сильнее «Спартака» (1:0) и «Динамо» Москва (3:0).

    Прогноз

    Победа «Бенфики» оценивается в 2,23, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,55, а на победу «Зенита» — 3.25.

    В Лиссабоне обеим командам нужны очки. Оба коллектива хотят продолжить выступления в еврокубках. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,86. 0

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    «Бенфика» — «Зенит». Прогноз (к. 1.86) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года. Прогноз на «Бенфика» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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