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    «РБ Лейпциг» сыграет с аутсайдером рационально?

    «Падерборн» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслига 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Падерборн» — «РБ Лейпциг»
    Эмиль Форсберг
    В субботу, 30 ноября, в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги «Падерборн» на своем поле сыграет с «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 по мск. Прогноз на «Падерборн» — «РБ Лейпциг».

    «Падерборн»

    «Падерборн» после 12 матчей идет на последнем месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету всего пять баллов и отстает на шесть пунктов от безопасной строки.

    В своем последнем матче новичок элиты смог преподнести сюрприз, сыграв вничью в Дотмунде с «Боруссией» со счетом 3:3, ведя после первой половины игры в три мяча.

    Перед этим поединком «сине-белые» проиграли три встречи кряду. Начали этот отрезок с поражения в Кубке страны от «Байера» (0:1), после чего дважды уступили в БЛ: 0:3 на выезде «Хоффенхайму» и 0:1 дома «Аугсбургу».

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    • Из шести домашних матчей в этом сезоне БЛ, «Падерборн» проиграл в пяти из них при одной победе, разница забитых и пропущенных — 7:14.

    «РБ Лейпциг»

    У «быков» на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой они выиграли пять встреч и раз сыграли вничью, расписав накануне мировую в ЛЧ с «Бенфикой» (2:2), позволившая им выйти в 1/8 финала.

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    Все ноябрьские матчи в немецком чемпионате «РБ Лейпциг» выиграл, поочередно положив на лопатки «Майнц» (8:0), «Герту» (4:2) и «Кельн» (4:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В турнирной таблице чемпионата Англии «красно-белые» с 24 баллами расположились на второй позиции, уступая лидеру первенства всего лишь один пункт.

    В шести выездных встречах этого розыгрыша БЛ «РБ Лейпциг» добыл четыре виктории, а также по разу сыграл вничью и проиграл, разница мячей — 16:6.

    Прогноз на «Падерборн» — «РБ Лейпциг»

    После тяжелой игры в Лиги чемпионов «быкам» будет непросто даже в поединке с аутсайдером первенства. По всей видимости, встреча не будет особо результативной. 0

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