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    Сможет ли «Герта» распечатать ворота «Боруссии» Д?

    «Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Бундеслиги 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Герта» — «Боруссия» Д
    Марко Ройс
    В 13 туре немецкой Бундеслиги «Герта» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 30 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.80
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    «Герта»

    Сейчас коллектив из Берлина располагается на 15 месте в турнирной таблице чемпионата с 11 баллами на счету. Столько же очком имеет и «Фортуна», которая находится в зоне вылета.

    После победы в 7 туре Бундеслиги над той же «Фортуной» (3:1) бело-голубые проиграли четыре встречи из шести. В 8 матче чемпионата «Герта» расписала мировую с «Вердером» (1:1).

    А за ничьей в Бремене последовало домашнее поражение от «Хоффенхайма» (2:3). В 1/16 Кубка Германии «старая дама» по пенальти одолела «Динамо» Дрезден (3:3, 5:4).

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    Следующие поединки берлинцы провалили. «Герта» оказалась слабее «Униона Берлин» (0:1), «РБ Лейпцига» (2:4) и «Аугсбурга» (0:4).

    «Боруссия» Д

    На данный момент дортмундский коллектив имеет на своем счету 20 очков. Это позволяет команде занимать 6 строчку в таблице. От первой позиции клуб отделяют 5 пунктов.

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    • После поражения от «Интера» в Лиге чемпионов (0:2) «шмели» сыграли вничью с «Шальке» в рамках домашнего первенства (0:0). Но затем подопечные Люсьена Фавра провели трехматчевую победную серию.

    В 1/16 финала Кубка страны «Боруссия» Д взяла верх над «Боруссией» М (2:1), а чуть позже на «Сигнал Идуна Парк» хозяева переиграли «Вольфсбург» (3:0) и «Интер» (3:2).

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    В 11 туре чемпионата черно-желтые были разгромлены «Баварией» (0:4), а 22 ноября команда Фавра разошлась миром с «Падерборном» (3:3). Ну и на «Камп Ноу» дортмундцы остались без очков в противостоянии с «Барсой» (1:3).

    Прогноз

    На победу «Герты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,10, на ничью — 3,85, а на победу «Боруссии» Д — 1,82.

    Несмотря на 15 место в Бундеслиге, берлинцы редко в этом сезоне уходят с поля без гола. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,57. 0

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