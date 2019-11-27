«Барселона» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Боруссия» Д.

«Барселона»

После четырех туров группового этапа ЛЧ каталонский коллектив вышел в лидеры в таблице квартета F с 8 очками в активе. Сейчас команда опережает дортмундцев на 1 пункт.

Первая встреча между этими соперниками в Германии закончилась ничьей (0:0), а затем «Барса» дома обыграла «Интер» (2:1).

Победой в гостях завершилась встреча со «Славией» (2:1), но второй матч с чешским коллективом на «Камп Ноу» прошел без голов (0:0).

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После игры в Лиге чемпионов подопечные Эрнесто Вальверде разгромили «Сельту» в Примере (4:1), а в 14 туре Ла Лиги «Барселона» смогла взять верх над «Леганесом» (2:1).

«Боруссия» Д

Сейчас немецкий коллектив идет вторым в турнирной таблице Группы F, имея на своем счету 7 пунктов. Дортмундцы опережают «Интер» на 3 очка, а пражскую «Славию» на 5 баллов.

После первого противостояния с «Барсой» (0:0) «шмели» обыграли «Славию» во втором туре (2:0). Дубль в этой встрече оформил Ашраф Хакими.

Затем подопечные Фавра потерпели поражение от «Интера» (0:2), а в ответном поединке черно-желтые взяли реванш у «нерадзурри» (3:2). На «Сигнал Идуна Парк» вновь два мяча положил Хакими.

Чуть позже в 11 туре Бундеслиги «Боруссия» Д в Мюнхене была разгромлена «Баварией» (0:4), а в матче 12 тура дортмундцы в родных стенах с трудом спаслись от проигрыша в противостоянии с «Падерборном» (3:3).

Прогноз

На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,57, на ничью — 4,50, а на победу «Боруссии» Д — 5,70.

Пока на евроарене атакующие игроки сине-гранатовых забили лишь 4 гола. «Боруссия» Д — это не тот соперник, который позволит себе невнимательно сыграть против Месси и компании. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,67. 0