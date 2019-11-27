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    Сдержит ли «Боруссия» Д грозное нападение «Барсы»?

    «Барселона» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.67) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Барселона» — «Боруссия» Д
    Лионель Месси
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 27 Ноября 2019 года
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    «Барселона»

    После четырех туров группового этапа ЛЧ каталонский коллектив вышел в лидеры в таблице квартета F с 8 очками в активе. Сейчас команда опережает дортмундцев на 1 пункт.

    Первая встреча между этими соперниками в Германии закончилась ничьей (0:0), а затем «Барса» дома обыграла «Интер» (2:1).

    Победой в гостях завершилась встреча со «Славией» (2:1), но второй матч с чешским коллективом на «Камп Ноу» прошел без голов (0:0).

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    После игры в Лиге чемпионов подопечные Эрнесто Вальверде разгромили «Сельту» в Примере (4:1), а в 14 туре Ла Лиги «Барселона» смогла взять верх над «Леганесом» (2:1).

    «Боруссия» Д

    Сейчас немецкий коллектив идет вторым в турнирной таблице Группы F, имея на своем счету 7 пунктов. Дортмундцы опережают «Интер» на 3 очка, а пражскую «Славию» на 5 баллов.

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    Чуть позже в 11 туре Бундеслиги «Боруссия» Д в Мюнхене была разгромлена «Баварией» (0:4), а в матче 12 тура дортмундцы в родных стенах с трудом спаслись от проигрыша в противостоянии с «Падерборном» (3:3).

    Прогноз

    На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,57, на ничью — 4,50, а на победу «Боруссии» Д — 5,70.

    Пока на евроарене атакующие игроки сине-гранатовых забили лишь 4 гола. «Боруссия» Д — это не тот соперник, который позволит себе невнимательно сыграть против Месси и компании. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,67. 0

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