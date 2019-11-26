«Галатасарай» — «Брюгге». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

В 5 туре групповой стадии Лиги чемпионов «Галатасарай» сыграет с «Брюгге». Команды проведут встречу в Стамбуле. Начало поединка в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Галатасарай» — «Брюгге».

«Галатасарай»

У турков очень большие кадровые проблемы. В клубном лазарете куча важных футболистов. В частности это и Муслера, и Фалькао, и Лемина, и Бельханда и Бабел. Андоне вообще пока не имеет шансов. Он все еще лечится. Вышеперечисленные футболисты проходят восстановление.

Команда доставила немало хлопот ПСЖ и «Реалу». Гранды забили в ворота хозяев только по одному мячу. Однако в последнем матче ЛЧ «Галатасарай» пропустил в Мадриде 6 безответных мячей. С «Брюгге» на выезде «красно-желтые» расписали мир (0:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После разгрома в Испании «львы» выиграли у «Газиантепа» 0:2 и проиграли «Башакшехиру» 0:1. Все это было в рамках чемпионата.

«Брюгге»

«Брюгге» не является подарком. В начале турнира бельгийцы преподнесли сюрприз «Реалу» (2:2). Но потом все пошло по наклонной — 0:5 и 1:0 в матчах с ПСЖ.

В итоге сейчас команда имеет 2 очка. Хотя в отличие от соперника гости забили аж два гола. В итоге разница у них составляет -6, на два пункта лучше, чем у турков.

В пятницу «Брюгге» прервал серию поражений победой над «Остенде» в чемпионате. Туром ранее «черно-синие» уступили «Антверпену» 2:1.

Кадровых проблем у клуба нет вообще. Так что в этом и заключается его главное преимущество.

Прогноз

«Галатасарай» не забивал в 8 из 9 последних игр в ЛЧ. На счету стамбульского коллектива 6 поражений в 7 выступлениях на европейской арене.

Букмекеры практически уравняли шансы обеих команд — 2.65 против 2.70.

Бельгийцы могут воспользоваться потерями хозяев. Им это просто необходимо, чтобы сохранить и увеличить шансы на выход из группы в Лигу Европы.

Предлагаем поставить на «Брюгге». Прогноз — фора 2 (0) за 1.94. 0