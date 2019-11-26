ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Влашич забил единственный голСлучайный гол и вялая игра. «Пушка» Влашича спасла ЦСКА от потери очков Лео МессиПримера. «Барселона» победила «Леганес», «Атлетико» не справился с «Гранадой», «Реал» сильнее «Реал Сосьедада» Давид Сильва и Кевин Де БрейнеПо особому пути. «МанСити» сломил сопротивление «Челси»
  • 01:02
    • «Севилья» одолела «Вальядолид» и вышла на третье место в Примере
  • 00:54
    • «Марсель» обыграл «Тулузу» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1
  • 00:10
    • Испания выиграла Кубок Дэвиса
  • 21:25
    • «МЮ» упустил победу над «Шеффилдом»
  • 20:57
    • Гол Влашича принес ЦСКА над «Крыльями Советов»
  • 20:42
    • Черевченко: Скоро этой работы у меня может и не быть
  • 19:07
    • «Рома» разгромила «Брешию», «Лацио» победил «Сассуоло»
    Все новости спорта

    Воспользуется ли «Брюгге» травмами «Галатасарая»?

    «Галатасарай» — «Брюгге». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Галатасарай Прогнозы на Брюгге Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз на «Галатасарай» — «Брюгге»
    Симон Дели
    В 5 туре групповой стадии Лиги чемпионов «Галатасарай» сыграет с «Брюгге». Команды проведут встречу в Стамбуле. Начало поединка в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Галатасарай» — «Брюгге».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 26 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.80
  • Играть!
    •

    «Галатасарай»

    У турков очень большие кадровые проблемы. В клубном лазарете куча важных футболистов. В частности это и Муслера, и Фалькао, и Лемина, и Бельханда и Бабел. Андоне вообще пока не имеет шансов. Он все еще лечится. Вышеперечисленные футболисты проходят восстановление.

    Команда доставила немало хлопот ПСЖ и «Реалу». Гранды забили в ворота хозяев только по одному мячу. Однако в последнем матче ЛЧ «Галатасарай» пропустил в Мадриде 6 безответных мячей. С «Брюгге» на выезде «красно-желтые» расписали мир (0:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После разгрома в Испании «львы» выиграли у «Газиантепа» 0:2 и проиграли «Башакшехиру» 0:1. Все это было в рамках чемпионата.

    «Брюгге»

    «Брюгге» не является подарком. В начале турнира бельгийцы преподнесли сюрприз «Реалу» (2:2). Но потом все пошло по наклонной — 0:5 и 1:0 в матчах с ПСЖ.

  • Неуважительно, неправильно, неблагородно? Мадридисты взбешены поступком Бейла
  • Вопрос с уходом валлийского вингера из «Реала», похоже, уже решен
  • 22/11/2019

    • В итоге сейчас команда имеет 2 очка. Хотя в отличие от соперника гости забили аж два гола. В итоге разница у них составляет -6, на два пункта лучше, чем у турков.

    В пятницу «Брюгге» прервал серию поражений победой над «Остенде» в чемпионате. Туром ранее «черно-синие» уступили «Антверпену» 2:1.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Кадровых проблем у клуба нет вообще. Так что в этом и заключается его главное преимущество.

    Прогноз

    «Галатасарай» не забивал в 8 из 9 последних игр в ЛЧ. На счету стамбульского коллектива 6 поражений в 7 выступлениях на европейской арене.

    Букмекеры практически уравняли шансы обеих команд — 2.65 против 2.70.

    Бельгийцы могут воспользоваться потерями хозяев. Им это просто необходимо, чтобы сохранить и увеличить шансы на выход из группы в Лигу Европы.

    Предлагаем поставить на «Брюгге». Прогноз — фора 2 (0) за 1.94. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч СПАЛ — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.51
  • Экспресс дня на 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Локомотив — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.80
  • Прогноз на матч Аталанта — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Прогноз на матч Емельяненко — Кокляев
  • Бокс
  • 29/11/2019 в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурисио Почеттино
  • Не время горевать. Почеттино потерял работу, но его лучшие дни — впереди
    • 23:57 22/11/2019     Артем Дзюба
  • «Рубин» дал бой чемпиону. «Зениту» пришлось несладко
    • 18:19 23/11/2019     Гжегож Крыховяк
  • «Локо» не сможет — Крыховяк поможет. Поляк вытащил команду на себе
    • 00:04 23/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Галатасарай» — «Брюгге». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года. Прогноз на «Галатасарай» — «Брюгге». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
    Тоже интересно
    Рияд Марез Футбол АПЛ. «Ман Сити» одолел «Челси», «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас», «МЮ» упустил победу над «Шеффилдом»Обзор матчей 13 тура АПЛ Вчера в 23:020
  • 19:00
    • «Монако» с Головиным уступил «Бордо»
  • 18:33
    • «Краснодар» переиграл «Арсенал» в Туле
  • 17:32
    • «Автомобилист» нанес поражение ЦСКА
    Крыховяк принес победу «Локо» Футбол РПЛ. «Локо» с трудом обыграл «Тамбов», «Зенит» выиграл у «Рубина», «Спартак» не забил в ЕкатеринбургеРезультаты матчей 17-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 23:000
  • Экспресс дня

  • Прервет ли «Астон Вилла» свою неудачную серию
  • 3.51
    •
  • 00:39
    • Сульшер: Мы могли забить четвертый мяч до того, как «Шеффилд» сравнял
  • 00:30
    • Малком: Получаю сообщения с просьбами вернуться в «Барселону»
  • 22:47
    • Овчинников: План Гончаренко был гениален, поэтому осуществить его было делом техники
    «Ливерпуль» одержал очередную волевую победу Футбол «Ливерпуль» должна беспокоить его выездная играРеакция прессы на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» Вчера в 05:040
  • 17:19
    • «Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Ак Барсу»
  • 15:56
    • «Урал» и «Спартак» голов не забили
  • 15:17
    • «Локомотив» и «Байер» рассудят британцы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие