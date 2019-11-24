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    Сможет ли «Монако» удачно выступить в Бордо?

    «Бордо» — «Монако». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 24 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Бордо» — «Монако»
    Ислам Слимани
    В 14 туре французской Лиги 1 «Бордо» будет принимать «Монако». Игра пройдет на «Стад-де-Бордо» 24 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «Монако».
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.25
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    «Бордо»

    На данный момент коллектив из города Бордо с 19 очками находится на 7 месте в турнирной таблице. Пока от еврокубковой зоны команду отделяют лишь 2 пункта.

    После домашнего поражения от ПСЖ (0:1) подопечные Паулу Соузы сумели переиграть «Тулузу» (1:3), но затем «Бордо» остался без баллов в следующих двух встречах.

    «Жирондинцы» оказались слабее «Сент-Этьена» (0:1) и «Лилля» (3:0). Но чуть позже «Бордо» одолел «Дижон» (2:0) в 1/16 финала Кубка страны, а также «Нант» (2:0) в Лиге 1.

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    В 13 туре французского первенства команда Паулу Соузы на стадионе «Альянц Ривьера» сыграла с «Ниццей». Этот поединок завершился ничьей (1:1).

    «Монако»

    В 13 поединках чемпионата коллектив из одноименного княжества сумел заработать 18 очков. Это позволяет команде занимать 11 строчку в таблице, отставая от зоны Лиги Европы на 3 балла.

    5 октября «монегаски» потерпели поражение от «Монпелье» (3:1), после чего подопечные Леонарду Жардима победили в трех матчах кряду.

    Красно-белые взяли верх над «Ренном» (3:2) и «Нантом» (0:1) в чемпионате, а также одолели «Марсель» в 1/16 финала Кубка Франции (2:1).

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    А поединок 12 тура получился для «Монако» неудачным. На выезде гости оказались слабее «Сент-Этьена» (1:0). Спустя неделю забитый мяч Головина принес его команде победу над «Дижоном» (1:0).

    Прогноз

    На победу «Бордо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,35, на ничью — 3,60, а на победу «Монако» — 2,17.

    В Бордо встретятся два равных соперника, целью которых является попадание в еврокубковую зону. Но состав команды Жардима позволяет гостям считаться фаворитами грядущего противостояния. Наш прогноз на матч — «Монако» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,61. 0

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    «Бордо» — «Монако». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 24 ноября 2019 года. Прогноз на «Бордо» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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