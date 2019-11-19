Сан-Марино — Россия. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч квалификации Евро-2020 19 ноября 2019 года

Во вторник, 19 октября, сборная России на выезде сыграет с командой Сан-Марино в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Встреча группы I, которая пройдет в Серраваллее на стадионе «Олимпико», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Сан-Марино — Россия.

Сан-Марино

Подопечные Франко Варреллы проиграли все девять матчей отборочного турнира, восемь из них «всухую». В марте они были разгромлены на выезде Кипром (0:5) и биты дома Шотландией (0:2).

В июне проиграли на выезде России (0:9) и Казахстану (0:4), а в сентябре дома уступили со счетом 0:4 Бельгии и Кипру.

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В октябре «футбольные карлики» были на выезде растерзаны Бельгией (0:9) и Шотландией (0:6), а в последнем матче дома уступили Казахстану, но забили первый гол в отборе — 1:3.

В таблице группы I Сан-Марино с 0 очков и разницей мячей 1-46 занимает последнее место.

Россия

Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были обыграны командой Бельгии — 1:3. Затем сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).

В июне россияне дома разгромили Сан-Марино (9:0) и обыграла Кипр (1:0). В сентябре подопечные Черчесова одержали выездную победу над Шотландией (2:1) и дома одолели Казахстан (1:0).

В октябре сборная России на своем поле разгромила Шотландию (4:0), забив все 4 мяча после перерыва, и оформила выход на Евро-2020, разгромив в Никосии киприотов (0:5).

В последнем матче сборная России на своем поле потерпела крупное поражение от Бельгии, проиграв со счетом 1:4.

В группе I сборная России после 9 матчей идет на втором месте с 21 очками и разницей мячей 28-8. Девять мячей в отборе забил Артем Дзюба.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной России — 1.01, победа сборной Сан-Марино — 115.0, ничья — 22.0.

В победе сборной России сомневаться не приходится, а после унизительного поражения от Бельгии она явно будет крупной. К тому же Дзюба борется за звание лучшего бомбардира отборочного турнира.

Россияне сразу пойдут вперед, так что голов долго ждать не придется. Интересен вариант «Гол в каждом тайме» за 1,50 и «больше голов во втором тайме» за 1,80. 0