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    Отыграется ли сборная России на Сан-Марино за поражение от Бельгии?

    Сан-Марино — Россия. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч квалификации Евро-2020 19 ноября 2019 года

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    Прогноз на Сан-Марино — Россия
    Сборная России
    Во вторник, 19 октября, сборная России на выезде сыграет с командой Сан-Марино в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Встреча группы I, которая пройдет в Серраваллее на стадионе «Олимпико», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Сан-Марино — Россия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 19 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Сан-Марино

    Подопечные Франко Варреллы проиграли все девять матчей отборочного турнира, восемь из них «всухую». В марте они были разгромлены на выезде Кипром (0:5) и биты дома Шотландией (0:2).

    В июне проиграли на выезде России (0:9) и Казахстану (0:4), а в сентябре дома уступили со счетом 0:4 Бельгии и Кипру.

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    В октябре «футбольные карлики» были на выезде растерзаны Бельгией (0:9) и Шотландией (0:6), а в последнем матче дома уступили Казахстану, но забили первый гол в отборе — 1:3.

    В таблице группы I Сан-Марино с 0 очков и разницей мячей 1-46 занимает последнее место.

    Россия

    Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были обыграны командой Бельгии — 1:3. Затем сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).

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    • В июне россияне дома разгромили Сан-Марино (9:0) и обыграла Кипр (1:0). В сентябре подопечные Черчесова одержали выездную победу над Шотландией (2:1) и дома одолели Казахстан (1:0).

    В октябре сборная России на своем поле разгромила Шотландию (4:0), забив все 4 мяча после перерыва, и оформила выход на Евро-2020, разгромив в Никосии киприотов (0:5).

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    В последнем матче сборная России на своем поле потерпела крупное поражение от Бельгии, проиграв со счетом 1:4.

    В группе I сборная России после 9 матчей идет на втором месте с 21 очками и разницей мячей 28-8. Девять мячей в отборе забил Артем Дзюба.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной России — 1.01, победа сборной Сан-Марино — 115.0, ничья — 22.0.

    В победе сборной России сомневаться не приходится, а после унизительного поражения от Бельгии она явно будет крупной. К тому же Дзюба борется за звание лучшего бомбардира отборочного турнира.

    Россияне сразу пойдут вперед, так что голов долго ждать не придется. Интересен вариант «Гол в каждом тайме» за 1,50 и «больше голов во втором тайме» за 1,80. 0

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    Сан-Марино — Россия. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч квалификации Евро-2020 19 ноября 2019 года. Прогноз на Сан-Марино — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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