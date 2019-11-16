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    Германия не заметит сопротивления оппонентов

    Германия — Белоруссия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 16 ноября 2019 года

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    Прогноз на Германия — Белоруссия
    Серж Гнабри
    В девятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Германии 16 ноября на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе сыграет с Белоруссией. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Германия — Белоруссия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа C 16 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Германия

    Приняв участие в 6 поединках отборочного цикла, «национальные одиннадцать» заняли второе место в таблице Группы C с 15 баллами на счету. Столько же очков имеют и голландцы.

    На старте квалификации Германия в Амстердаме вырвала победу в матче с Нидерландами (2:3). Гол на 90 минуте забил Нико Шульц.

    Затем подопечные Йоахима Лева обыграли Белоруссию (0:2) и разгромили Эстонию (8:0). А в 5 туре «бундестим» потерпела поражение от Нидерландов (2:4).

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    9 сентября в Белфасте гости взяли верх над Северной Ирландией (0:2). А после товарищеской встречи с Аргентиной (2:2) Германия разобралась с Эстонией (0:3).

    Белоруссия

    В 7 матчах квалификации этот коллектив сумел набрать всего 4 балла, из-за чего он без шансов на выход из группы застрял на 4 месте в турнирной таблице.

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    • Старт отборочной кампании оказался для белорусов неудачным. В Роттердаме гости были разгромлены Нидерландами (0:4), после чего Белоруссия уступила Северной Ирландии (2:1).

    Поражением завершились домашние встречи с Германией (0:2) и Северной Ирландией (0:1). В 5 туре под руководством нового тренера Михаила Мархеля «белые крылья» одолели Эстонию (1:2).

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    А затем его подопечные разошлись миром с тем же соперником в 7 матче квалификации (0:0). 13 октября Белоруссия оказалась слабее голландцев (1:2).

    Прогноз

    На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,07, ничья оценивается в 13,5, а успех Белоруссии — в 40,0.

    Команда Йоахима Лева еще не обеспечила себе выход из группы, поэтому дома она уверенно переиграет соперников. Наш прогноз на матч — Германия выиграет оба тайма с коэффициентом 1,65. 0

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    Германия — Белоруссия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 16 ноября 2019 года. Прогноз на Германия — Белоруссия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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