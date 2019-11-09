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    «Боруссия» Д не будет легкой мишенью в Дерби Германии

    «Бавария» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Бундеслиги 9 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Боруссия» Д
    Ашраф Хакими
    В 11 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Альянц Арене» 9 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Ноября 2019 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.40
  • Играть!
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    «Бавария»

    Из-за потерь очков в недавних матчах чемпионата мюнхенский коллектив с 18 баллами на счету занимает 4 место в таблице, отставая от дортмундцев на 1 пункт, а от «Боруссии» М — на 4.

    В 7 туре Бундеслиги красные потерпели поражение от «Хоффенхайма» (1:2), а в следующей игре первенства команда разошлась миром с «Аугсбургом» (2:2).

    После этого «Бавария» в городе Пирей взяла верх над «Олимпиакосом» (2:3), а в чемпионате мюнхенцы разобрались берлинским «Унионом» (2:1). В 1/16 финала Кубка страны красные одолели «Бохум» (1:2).

    Десятый тур Бундеслиги подопечные Нико Ковача провалили, крупно проиграв «Айнтрахту» (5:1). Это стало причиной отставки хорватского специалиста.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На поединок с «Олимпиакосом» «Бавария» уже вышла под руководством Ханса Дитера Флика. Эту встречу хозяева выиграли (2:0).

    «Боруссия» Д

    По завершении десяти туров чемпионата Германии команда из Дортмунда с 19 баллами расположилась на второй строчке в таблице, отставая от «Боруссии» М на 3 очка.

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    • Сократить разрыв от первого места «шмелям» удалось благодаря победе над «жеребятами» в 8 туре Бундеслиги (1:0). Затем в еврокубках коллектив Фавра уступил «Интеру» (2:0).

    В 9 туре чемпионата черно-желтые разошлись миром с «Шальке» (0:0). После этого в 1/16 финала Кубка «Боруссия» Д вновь одолела «Боруссию» М (2:1).

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    А следующая встреча в Бундеслиге закончилась уверенной победой дортмундцев над «Вольфсбургом» (3:0). В 4 матче ЛЧ команда Фавра отыграла 2 гола у «Интера». Дубль Хакими и мяч Брандта подарили «шмелям» 3 очка (3:2).

    Прогноз

    Победа «Баварии» в этой встрече оценивается коэффициентом 1,55, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,70, а на победу «Боруссии» Д — 5,50.

    Пока мюнхенцы пытаются изменить игру после отставки Ковача, дортмундцы могут воспользоваться проблемами красных. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Боруссии» Д больше 1 с коэффициентом 1,81. 0

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