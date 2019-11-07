«Вольфсбург» — «Гент». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В четвертом туре групповой стадии Лиги Европы немецкий «Вольфсбургом» 7 ноября на своем поле сыграет с бельгийским «Гентом». Начало встречи — в 23:00 по мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Гент».

«Вольфсбург»

После трех туров текущей групповой стадии Лиги Европы в активе «зелено-белых» пять очков. Сперва они обыграли дома «Александрию» со счетом 3:1, а затем сыграли вничью 1:1 в гостях у «Сент-Этьена».

После чего «волки» поделили очки со своим предстоящим соперником в Бельгии (2:2), ведя по ходу матча 2:0 и пропустив второй гол за считанные секунды до конца встречи.

На данный момент у «Вольфсбурга» 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, в которой команда трижды сыграла вничью и дважды проиграла.

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Оба поражения состоялись в последних играх, где она умудрилась пропустить девять голов. Шесть от «РБ Лейпцига» в кубке и три от «Боруссии» Д уже в чемпионате.

«Гент»

«Магистры» с 5 очками в квартете I идут на второй позиции, уступая своему конкуренту только по дополнительным показателям.

Стартовая игра на групповом этапе второго по престижности еврокубка принесла «Генту» домашнюю викторию над «Сент-Этьеном» со счетом 3:2.

После чего «бело-синие» дважды сыграли вничью. Во втором туре они поделил очки с украинской «Александрией» (1:1) в гостях, а потом дома расписали мировую с «Вольфсбургом» (2:2).

«Гент» не проигрывает в пяти играх кряду, дважды выиграв за этот период при трех ничейных результатах. В своей последней встрече гентцы одолели на своем поле «Стандард» — 3:1.

Помимо первой встрече этих команд в ЛЕ, также они играли между собой в 2016 году в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. И тогда «Вольфсбург» дважды обыграл «Гент»: 1:0 — дома и 3:2 — в гостях.

Прогноз на «Вольфсбург» — «Гент»

Оба коллектива зачастую играют очень результативно. Думаем, что и эта встреча принесет забитые мячи в обе стороны. 0