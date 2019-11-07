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    «Лацио» не подведет своих болельщиков

    «Лацио» — «Селтик». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Лацио» — «Селтик»
    Чиро Иммобиле
    В 4 туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» будет принимать «Селтик». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 7 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Лацио» — «Селтик».
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.57
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  • 2
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    «Лацио»

    После трех поединков в Лиге Европы римская команда заняла третье место в таблице Группы E с 3 очками в активе. От первой строчки итальянцев отделяют 4 пункта.

    В стартовом туре группового этапа «орлята» в гостях неожиданно уступили «ЧФР Клужу» (2:1), но в следующем матче подопечные Симоне Индзаги дома разобрались с «Ренном» (2:1).

    Еще одна встреча в рамках ЛЕ завершилась поражением в Шотландии от «Селтика» (1:2). После неудачи в Глазго «Лацио» сумел победить в трех поединках Серии А.

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    В домашнем первенстве бело-голубые взяли верх над «Фиорентиной» (1:2), «Торино» (4:0) и «Миланом» (1:2).

    «Селтик»

    Сейчас шотландский коллектив из Глазго имеет на своем счету 7 очков, что позволяет ему занять 1 место в турнирной таблице квартета E.

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  • 04/11/2019

    • Единственная осечка в Лиге Европы случилась у команды в первом туре. Во Франции на «Роазон Парк» гости сыграли вничью с «Ренном» (1:1).

    Но в следующем поединке на евроарене «Селтик» победил «ЧФР Клуж» (2:0). Затем в домашнем матче против «Лацио» хозяева взяли верх над римлянами (2:1).

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    В 10 туре чемпионата Шотландии подопечные Нила Леннона разгромили «Абердин» (0:4), а спустя несколько дней клуб из Глазго разобрался с «Сент-Мирреном» (2:0). В полуфинале Кубка страны «Селтик» оказался сильнее «Хиберниана» (2:5).

    Прогноз

    Победу «Лацио» букмекеры оценивают коэффициентом 1,61, на ничью они предлагают коэффициент 4,30, а на победу «Селтика» — 5,40.

    «Лацио», безусловно, стремится выйти из группы, но для этого команде нужно исправлять свое турнирное положение. Наш прогноз на матч — победа «Лацио» с коэффициентом 1,61. 0

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    «Лацио» — «Селтик». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года. Прогноз на «Лацио» — «Селтик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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