«Дюделанж» — «Севилья». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В четверг, 7 ноября, люксембуржский «Дюделанж» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы на своем поле сыграет с испанской «Севильей». стартовый свисток будет дан в 20:55 по мск. Прогноз на «Дюделанж» — «Севилья».

«Дюделанж»

После трех туров группового этапа группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» заработал три очка и занимает третье место в группе А.

Эти баллы чемпион Люксембурга завоевал в первом туре турнира, неожиданно переиграв в гостях кипрский АПОЭЛ со счетом 4:3. После чего он дважды проиграл.

Сперва на своей территории «львы» были разгромлены 1:4 азербайджанским «Карабахом», а затем они крупно уступили 0:3 в Испании своему предстоящему противнику.

Календарь и таблица Лиги Европы

Выступление в еврокубках плохо отражается на результатах «трехцветных» во внутреннем первенстве. После 11 туров они располагаются только на пятом месте.

«Севилья»

«Севилья» является безоговорочным фаворитом квартета А, выиграв три встречи из трех с общим счетом 7:0. При определенных обстоятельствах по итогам этого тура «красно-белые» могут обеспечить себе участие в плей-офф.

Стартовали севильцы в групповом этапе с крупной виктории над «Карабахом» 3:0 в Азербайджане, затем они минимально переиграли АПОЭЛ 1:0 дома, а в третьем туре разгромили люксембуржцев — 3:0.

На данный момент у «нервоинцев» 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой они сперва трижды выиграли, а последние две игры свели вничью.

После 12 туров у «Севильи» 21 балл и пятая позиция в Примере, от первой строчки севильскую команду отделяет всего лишь одно очко.

Прогноз на «Дюделанж» — «Севилья»

«Севилья» не должна испытать проблем и в ответной игре с люксембуржцами. Прогнозируем, что испанцы вновь выиграют «всухую». 0