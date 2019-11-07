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    «Дюделанж» опять «всухую» проиграет «Севилье»?

    «Дюделанж» — «Севилья». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Дюделанж» — «Севилья»
    Франко Васкес
    В четверг, 7 ноября, люксембуржский «Дюделанж» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы на своем поле сыграет с испанской «Севильей». стартовый свисток будет дан в 20:55 по мск. Прогноз на «Дюделанж» — «Севилья».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 23.00
  • X
  • 8.75
  • 2
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    «Дюделанж»

    После трех туров группового этапа группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» заработал три очка и занимает третье место в группе А.

    Эти баллы чемпион Люксембурга завоевал в первом туре турнира, неожиданно переиграв в гостях кипрский АПОЭЛ со счетом 4:3. После чего он дважды проиграл.

    Сперва на своей территории «львы» были разгромлены 1:4 азербайджанским «Карабахом», а затем они крупно уступили 0:3 в Испании своему предстоящему противнику.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Выступление в еврокубках плохо отражается на результатах «трехцветных» во внутреннем первенстве. После 11 туров они располагаются только на пятом месте.

    «Севилья»

    «Севилья» является безоговорочным фаворитом квартета А, выиграв три встречи из трех с общим счетом 7:0. При определенных обстоятельствах по итогам этого тура «красно-белые» могут обеспечить себе участие в плей-офф.

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    Стартовали севильцы в групповом этапе с крупной виктории над «Карабахом» 3:0 в Азербайджане, затем они минимально переиграли АПОЭЛ 1:0 дома, а в третьем туре разгромили люксембуржцев — 3:0.

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    • На данный момент у «нервоинцев» 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой они сперва трижды выиграли, а последние две игры свели вничью.

    После 12 туров у «Севильи» 21 балл и пятая позиция в Примере, от первой строчки севильскую команду отделяет всего лишь одно очко.

    Прогноз на «Дюделанж» — «Севилья»

    «Севилья» не должна испытать проблем и в ответной игре с люксембуржцами. Прогнозируем, что испанцы вновь выиграют «всухую». 0

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    «Дюделанж» — «Севилья». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года. Прогноз на «Дюделанж» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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