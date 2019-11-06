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    Cможет ли загребское «Динамо» приблизиться к плей-офф ЛЧ?

    «Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Динамо» Загреб — «Шахтер»
    Первый матч команд завершился вничью
    В среду, 6 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» будет принимать на своем поле донецкий «Шахтер» в квартете С. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Шахтер».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 06 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
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  • 3.50
  • 2
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    «Динамо» Загреб

    «Динамо» идет на второй строчке в группе. Хорваты в первом туре разгромили «Аталанту» — 4:0, а позже проиграли «Манчестер Сити» — 0:2, хотя оказали достойное сопротивление и довольно долго держались. «Горожанам» удалось забить первый мяч только во второй половине второго тайма.

    В первой игре с «горняками» хорваты считались аутсайдерами, но сумели опровергнуть это мнение. В Харькове динамовцы сначала уступали, затем сравняли счет, а потом вышли вперед, но не удержали преимущество — 2:2. Голы на свой счет записали Дани Ольмо и Мислав Оршич.

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    В чемпионате Хорватии «Динамо» лидирует, набрав 31 очко и оторвавшись от «Хайдука» на четыре пункта. При этом команда провела на одну игру меньше преследователя.

    В прошлом туре «Динамо» удалось дома победить «Интер» Запрешич со счетом 1:0. Cерия побед в чемпионате составляет уже три поединка.

    «Шахтер»

    У «Шахтера» в последнее время был сложный период — в трех матчах подряд «горняки» не могли победить.

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    • Сначала нулевую мировую команда расписала с «Александрией», затем была ничья с загребским «Динамо» (2:2) и поражение от киевского «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины — 1:2.

    В чемпионате Украины «горняки» лидируют с отрывом от киевлян в 10 очков. В прошлом туре дончане прервали неудачную серию — полурезервным составом удалось разгромить кризисные «Карпаты» — 3:0.

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    В первом туре ЛЧ чемпион Украины был разгромлен «Ман Сити» дома (0:3), а во втором удалось победить на «Сан-Сиро» «Аталанту» — 2:1. Сейчас «Шахтер» находится на третьем место в группе C и уступает хорватам только по дополнительным показателям.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Динамо» фаворитом домашнего поединка — 2.26 на победу хорватов и 3.20 — на успех гостей. Ничья оценивается коэффициентом 3.55.

    Предстоящая игра может практически решить судьбу второй путевки в плей-офф из группы С. Первый матч показал, что хорваты ни в чем не уступают украинцам, а «Шахтер» в последнее время ощутимо сдал. Предлагаем поставить на победу «Динамо» с форой 0 за 1.65. 0

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