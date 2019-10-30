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    В Лондоне команды забудут про оборону

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Кубка Английской лиги 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
    Кристиан Пулишич
    В 1/8 финала Кубка Английской лиги «Челси» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 30 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи — в 23:05 мск. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

    «Челси»

    Свою гонку в данном турнире коллектив из Лондона начал с 1/16 финала. На этой стадии «пенсионеры» даже не заметили «Гримсби», разгромив команду из Второй лиги со счетом 7:1.

    С того момента подопечные Фрэнка Лэмпарда побеждают во всех своих поединках. В 7 туре АПЛ «Челси» разобрался с «Брайтоном» (2:0), а затем в ЛЧ «аристократы» одолели «Лилль» (1:2).

    6 октября синие взяли верх над «Саутгемптоном» (1:4), а после паузы на матчи сборных лондонцы переиграли «Ньюкасл» (1:0).

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    В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Челси» в Амстердаме оказался сильнее «Аякса» (0:1), а в последнем поединке в Премьер-лиге «аристократы» победили «Бернли» (2:4), благодаря чему заняли 4 место в таблице.

    «Манчестер Юнайтед»

    В своем первом поединке в Кубке Английской лиги клуб из Манчестера не без проблем прошел «Рочдейл». На «Олд Траффорд» хозяева переиграли соперников лишь в серии пенальти (1:1, 5:3).

    После этого «красные дьяволы» дома разошлись миром с «Арсеналом» в чемпионате (1:1), а через несколько дней команда не выявила сильнейшего в противостоянии с «АЗ Алкмаром» в Лиге Европы (0:0).

    В 8 туре домашнего первенства подопечные Уле Гуннара Сульшера потерпели поражение от «Ньюкасла» (1:0), а в следующем матче в АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

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    В третьей встрече в рамках ЛЕ «красные дьяволы» с минимальным преимуществом взяли верх над «Партизаном» (0:1), а в 10 туре Премьер-лиги на «Карроу Роуд» гости одолели «Норвич» (1:3). Сейчас МЮ находится на 7 месте в таблице АПЛ.

    Прогноз

    Победа «Челси» в данном противостоянии оценивается коэффициентом 1,99, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,60, а на победу МЮ — 3,95.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,89. 0

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