«Селтик» — «Лацио». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Селтик» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» 24 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Селтик» — «Лацио».

«Селтик»

В двух турах группового этапа Лиги Европы шотландский клуб заработал 4 очка и занял лидирующую позицию в турнирной таблице Группы E.

В первом поединке во Франции коллектив из города Глазго расписал мировую с «Ренном» (1:1), после чего подопечные Нила Леннона победили «Килмарнок» (3:1) в чемпионате и «Патрик» (5:0) в 1/4 финала Кубка лиги.

В 7 туре шотландского первенства «Селтик» сыграл вничью с «Хибернианом» (1:1), а во второй встрече в рамках ЛЕ в Глазго хозяева разобрались с клубом «ЧФР Клуж» (2:0).

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Затем коллектив Нила Леннона потерпел поражение от «Ливингстона» (2:0), а 19 октября разгромил «Росс Каунти» (6:0).

«Лацио»

Приняв участие в двух поединках на евроарене, команда из столицы Италии заработала 3 балла и расположилась на 3 позиции в турнирной таблице квартета E.

На старте группового этапа подопечные Симоне Индзаги неожиданно проиграли «ЧФР Клужу» (2:1). Но чуть позже в чемпионате Италии «орлята» победили «Парму» (2:0).

Поражением для «Лацио» завершилась встреча с «Интером», в которой гости на стадионе «Джузеппе Меацца» уступили со счетом 1:0. Затем римляне разгромили «Дженоа» (4:0).

Во втором поединке в Лиге Европы бело-голубые взяли верх над «Ренном» (2:1), а после этого «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей» (2:2) и с «Аталантой», героически спасаясь от поражения после 0:3 (3:3).

Прогноз

На победу «Селтика», как и на успех «Лацио» в этой встрече, букмекеры дают коэффициент 2,65, а на ничью они предлагают котировку 3,55.

Наш прогноз на матч — «Лацио» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,81. 0