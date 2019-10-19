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    «Наполи» будет играть на победу

    «Наполи» — «Верона». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Серии А 19 октября 2019 года

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    Прогноз на «Наполи» — «Верона»
    Фабиан Руис
    В Неаполе на «Сан-Паоло» футбольный клуб «Наполи» примет «Верону» в рамках восьмого тура итальянской Серии А. Поединок начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Наполи» — «Верона».
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.19
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 15.50
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    «Наполи»

    В этом сезоне Серии А «Наполи» потерпел 2 поражение. Одно из них было неожиданным, поскольку обидчиком выступил «Кальяри» (0:1). Сейчас в таблице подопечные Анчелотти занимают четвертое место с 13 очками. Они отстают на 3 пункта от « Аталанты» и на 5 очков от «Интера».

    После поражения от «сардинийцев» команда выиграла у «Брешии» 2:1, а затем сыграла дважды кряду в нулевую ничью. Соперниками выступили «Генк» и «Торино».

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    «Неаполитанцы» выиграли 3 из 4 домашних поединок текущего сезона. В числе поверженных команд даже «Ливерпуль» (2:0).

    Каких-то особых потерь в составе хозяев нет, так что Анчелотти сможет создать желаемую стартовую обойму.

    «Верона»

    «Верона» имеет на 4 пункта меньше. Команда располагается на 10 позиции. У коллектива положительная разница голов и составляет +1.

    Гости сошли с неудачной полосы движения и смогли установить 3-матчевую беспроигрышную серию. Сначала была нулевая мировая с «Удинезе», а затем ничья с «Кальяри» со счетом 1:1. В прошлом туре «мастиффы» выиграли 2:0 у «Сампдории».

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    • За 3 выездных тура «Верона» набрала 4 очка, выиграв раз и один раз сыграв вничью. Помимо перемирия с «Кальяри», клуб в гостях обыграл «Лечче» (0:1) и проиграл «Ювентусу» 2:1.

    Прогноз

    По коэффициентам ситуация такая: 1.21 дают на «Наполи», 16.0 предлагают на «Верону». Вероятность ничьи оценивается коэффициентом 6.70.

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    «Неаполитанцы» в прошлом домашнем поединке проиграли, поэтому на этот раз им допускать подобных ошибок нельзя. Хозяева постараются исправить ситуацию.

    «Наполи» не пропускал в трех домашних матчах кряду против «Вероны», а победу коллектив одерживал в 10 и 11 очных встреч. Прогноз — «Наполи» победит и ТБ 2.5. 0

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