«Аугсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 19 октября 2019 года

В седьмом туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на «WWK Арене» 19 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Бавария».

«Аугсбург»

«Фуггеры» начали сентябрь с гостевого поражения от «Вердера» (2:3), после чего на своем поле обыграли франкфуртский «Айнтрахт» (2:1), одержав первую победу в сезоне.

Выездной матч с «Фрайбургом» завершился вничью 1:1, после чего «Аугсбург» дважды крупно проиграл, уступив на своем поле «Байеру» (0:3) и дома будучи бит менхенгладбахской «Боруссией» (1:5).

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Во время международной паузы «Аугсбург» провел контрольный матч с австрийским «Аустрия Лустенау» (4:0).

После 7 туров Бундеслиги «Аугсбург» с 5 очками на 14-м месте, разница мячей 8-19, 4 гола забил Флориан Нидерлехнер.

«Бавария»

Мюнхенцы начали сентябрь с выездной ничьей с «Лейпцигом» (1:1), после чего стартовали в Лиге чемпионов крупной домашней победой над «Црвеной Звездой» (3:0).

В рамках Бундеслиги «Бавария» на своем поле разгромила «Кельн» (4:0), после чего на выезде удержала победу над «Падерборном» (3:2).

Во втором туре Лиги чемпионов «Бавария» в Лондоне растоптала «Тоттенхэм» (7:2), а в последнем матче неожиданно уступила дома «Хоффенхайму» (1:2).

После 7 туров Бундеслиги «Бавария» с 14 очками идет на 3-м месте, на 2 балла отставая от лидирующей «Боруссии» М. Разница мячей 20-8, 11 голов забил Роберт Левандовски.

В прошлом сезоне «Бавария» сыграла вничью дома 1:1, но победила на выезде 3:2. В Аугсбурге мюнхенцы выиграли четыре из пяти последних матчей.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Баварии» — 2.10, победа «Аугсбурга» — 3.80, ничья в основное время — 3.30.

Мюнхенцы регулярно побеждают в Аугсбурге и вряд ли оступятся во втором матче подряд, но хозяева постараются создать им неудобства.

В последних матчах «Бавария» редко забивает меньше трех мячей. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1,70 и «Обе забьют» за 1,80. 0