Греция — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч квалификации Евро-2020 15 октября 2019 года

Во вторник, 15 октября, сборная Греции на своем поле примет команду Боснии и Герцеговины в матче отборочного цикла Евро-2020. Встреча группы J, которая пройдет в Афинах, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Греция — Босния и Герцеговина.

Греция

Сборная Греции сохраняет шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы, но нужно признать, что они довольно малы.

Набрав пять очков в семи сыгранных матчах, «эллины» занимают лишь пятое место в турнирной таблице группы J, отставая от идущей второй Финляндии сразу на семь баллов.

Свою единственную победу в текущем отборе греки одержали в первом туре, когда в гостях одолели Лихтенштейн (2:0). После этого они разошлись миром с Боснией (2:2) и тем же Лихтенштейном (1:1), а также уступили Италии (0:3 и 0:2), Армении (2:3) и Финляндии (0:1).

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После травм у сборной Греции восстанавливаются полузащитник Костас Фортунис и защитник Костас Цимикас.

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины занимает четвертое место в турнирной таблице, но имеет гораздо лучшие шансы на выход в финальную часть Евро-2020.

Команда Роберта Просинечки набрала 10 очков, поэтому отстает от заветной второй позиции всего на два балла.

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В текущей квалификации боснийцы на своем поле обыграли Армению (2:1), Лихтенштейн (5:0) и Финляндию (4:1), а также разошлись миром с Грецией (2:2). А вот в гостях проиграли и финнам (0:2), и итальянцам (1:2), и армянам (2:4).

Главной потерей сборной Боснии и Герцеговины можно смело назвать травмированного капитана Эдина Джеко. Также после травмы восстанавливается вратарь Асмир Бегович.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа Боснии и Герцеговины — 2.30, победа Греции — 3.30, ничья — 3.20.

В последнее время противостояния этих команд получались довольно равными, напряженными и, как следствие, ничейными.

По нашему мнению, «драконы» — фавориты матча в Афинах, исходя из турнирного положения, которое оставляет «эллинам» лишь призрачные шансы на продолжение борьбы за билет на Евро-2020.

Да, встреча вряд ли получится легкой для гостей, но поставить на их победу можно, тем более что коэффициент сейчас привлекательный.

Также можно попробовать ставку «тотал голов меньше 2» за 2.00. Полагаем, что в этом поединке все может решить один забитый мяч. 0