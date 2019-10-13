Эстония — Германия. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 13 октября 2019 года

В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Эстонии 13 октября на «А. Ле Кок Арене» в Таллине сыграет с Хорватией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Эстония — Германия.

Эстония

Являясь аутсайдером Группы С, «синие футболки» с 1 баллом в активе располагаются на последнем месте в таблице. За 6 матчей отборочного цикла команда забила 2 гола, пропустив 18 мячей.

В 1 туре квалификации Эстония в гостях уступила Северной Ирландии (2:0), после чего потерпела поражение от этого же соперника дома (1:2).

Затем в Германии эта сборная была разгромлена «немецкой машиной» (8:0). В 5 туре отборочной кампании хозяева встречи в Таллине не справились с Белоруссией (1:2).

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9 сентября «синие футболки» всухую проиграли Нидерландам (0:4), а 10 октября Эстония расписала мировую с Белоруссией (0:0).

Германия

На данный момент на счету немецкого коллектива имеется 12 очков, которые команда заработала в 5 встречах. Сейчас «бундестим» находится на 2 месте в турнирной таблице Группы С.

На старте отборочной кампании подопечные Йоахима Лева вырвали победу у Нидерландов на 90 минуте матча в Амстердаме (2:3).

Затем Германия в Борисове взяла верх над Белоруссией (0:2). В 4 туре квалификации «орлы» разгромили Эстонию (8:0). Но 6 сентября немцы потерпели поражение от голландцев в Гамбурге (2:4).

После этого «бундестим» всухую победила Северную Ирландию (0:2), а в товарищеском поединке 9 октября коллектив Лева расписал мировую с Аргентиной (2:2).

Прогноз

На победу Эстонии в данном противостоянии букмекеры предлагают коэффициент 40,0, на ничью — 16,5, а на победу Германии — 1,03.

Наш прогноз на матч — победа Германии с форой -3 с коэффициентом 1,64. 0