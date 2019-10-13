ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Моуринью выжидает свой шансМоуринью: кто хочет «Особенного» больше всех Стефано ПиолиТренер на сезон. Почему назначение Пиоли в «Милан» — ошибка Леонарду ЖардимПадение «Монако»: от полуфинала Лиги чемпионов до борьбы за выживание
  • 07:43
    • УЕФА признал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
  • 23:39
    • Пенальти принес сборной Франции победу над Исландией
  • 23:39
    • Сборная Англии уступила Чехии на выезде
  • 21:59
    • Александрова сыграет с Остапенко в полуфинале турнира в Линце
  • 21:50
    • «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Торпедо»
  • 21:32
    • Дубль Киселевича принес ЦСКА победу над «Ак Барсом»
  • 20:29
    • Российская «молодежка» ушла от поражения в матче отбора Евро-2021 с Польшей
    Все новости спорта

    Разгромит ли Германия Эстонию?

    Эстония — Германия. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 13 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз на Эстония — Германия
    Серж Гнабри
    В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Эстонии 13 октября на «А. Ле Кок Арене» в Таллине сыграет с Хорватией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Эстония — Германия.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа C 13 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 45.00
  • X
  • 15.00
  • 2
  • 1.03
  • Играть!
    •

    Эстония

    Являясь аутсайдером Группы С, «синие футболки» с 1 баллом в активе располагаются на последнем месте в таблице. За 6 матчей отборочного цикла команда забила 2 гола, пропустив 18 мячей.

    В 1 туре квалификации Эстония в гостях уступила Северной Ирландии (2:0), после чего потерпела поражение от этого же соперника дома (1:2).

    Затем в Германии эта сборная была разгромлена «немецкой машиной» (8:0). В 5 туре отборочной кампании хозяева встречи в Таллине не справились с Белоруссией (1:2).

    Все прогнозы на Евро-2020

    9 сентября «синие футболки» всухую проиграли Нидерландам (0:4), а 10 октября Эстония расписала мировую с Белоруссией (0:0).

    Германия

    На данный момент на счету немецкого коллектива имеется 12 очков, которые команда заработала в 5 встречах. Сейчас «бундестим» находится на 2 месте в турнирной таблице Группы С.

  • Трансферный дайджест. 1-7 октября
  • Где надеется продолжить карьеру Виллиан, сколько «Манчестер Сити» хочет за Жезуса, кем «Бавария» планирует заменить Нойера и другие трансферные новости последних дней
  • 08/10/2019

    • На старте отборочной кампании подопечные Йоахима Лева вырвали победу у Нидерландов на 90 минуте матча в Амстердаме (2:3).

    Затем Германия в Борисове взяла верх над Белоруссией (0:2). В 4 туре квалификации «орлы» разгромили Эстонию (8:0). Но 6 сентября немцы потерпели поражение от голландцев в Гамбурге (2:4).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    После этого «бундестим» всухую победила Северную Ирландию (0:2), а в товарищеском поединке 9 октября коллектив Лева расписал мировую с Аргентиной (2:2).

    Прогноз

    На победу Эстонии в данном противостоянии букмекеры предлагают коэффициент 40,0, на ничью — 16,5, а на победу Германии — 1,03.

    Наш прогноз на матч — победа Германии с форой -3 с коэффициентом 1,64. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Торпедо
  • Сегодня в 12:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ротор — Нижний Новгород
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Химки — Мордовия
  • Сегодня в 15:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Грузия — Ирландия
  • Сегодня в 16:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Авангард Курск — Чертаново
  • Сегодня в 16:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург Мг
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Колумбия — Чили
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Дания — Швейцария
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Финляндия
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Фареры — Румыния
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Италия — Греция
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Армения
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Мальта — Швеция
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Челси» в двух очках от чемпиона Англии
  • Перед «Челси» открываются большие возможности
    • 04:18 07/10/2019     «Спартак» — «Краснодар»
  • Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проиграл
    • 00:13 07/10/2019     «Ювентус» вернулся на вершину
  • «Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»
    • 18:46 07/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Эстония — Германия. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 13 октября 2019 года. Прогноз на Эстония — Германия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020Подопечные Станислава Черчесова порадовали своей игрой московскую публику Вчера в 00:540
  • 08:54
    • Свечников — лидер НХЛ по показателю полезности
  • 08:37
    • Дешам: Франции было очень важно победить Исландию
  • 08:22
    • Фернанду Сантуш: Португалия уже думает о решающей игре с Украиной
    «Баффало» Хоккей НХЛ. Два очка Дадонова, 30 сэйвов Бобровского, гол и передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 октября 07:280
  • Экспресс дня

  • Португалия и Турция пополнятся тремя очками
  • 2.47
    •
  • 08:07
    • Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро
  • 07:53
    • «Аризона» вызвала Любушкина из АХЛ
  • 07:04
    • Сборная Уругвая обыграла Перу в товарищеском матче
    Маурисио Почеттино Футбол Нерешенные проблемы «Тоттенхэма». В январе их нужно устранитьВ лондонской команде намечается капитальный ремонт Вчера в 14:250
  • 00:04
    • «Дубль» Малиновского принес Украине победу над Литвой
  • 23:48
    • Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга
  • 23:31
    • Моуринью: Лучший футболист из тех, кого я видел — это бразилец Роналдо
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие