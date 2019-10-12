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    На «Волгоград Арене» будет результативный матч?

    «Ротор» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч ФНЛ 12 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ротор» — «Нижний Новгород»
    Игрок «Ротора»
    В субботу, 12 октября, в рамках 17-м тура первенства первого российского дивизиона «Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с «Нижним Новгородом». Начало поединка запланировано на 15:00 по Москве. Прогноз на «Ротор» — «Нижний Новгород».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.75
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    «Ротор»

    Волгоградская команда по итогам 16 туров первой российской лиги разместилась на третьей строке в турнирной таблице, имея в своей копилке 31 балл. От второй позиции она отстает на три пункта, а четвертое место опережает на четыре поинта.

    Последние два поединка в первом дивизионе «сине-голубые» выиграли, поочередно одолев «СКА-Хабаровск» (5:3) на своей территории и «Мордовию» (1:0) в гостях.

    А до этого волгоградцы в трех играх чередовали выездные поражения с домашней викторией. Уступили на чужих полях «Чайке» и «Балтике» (по 1:2), переиграть в родных пенатах удалось воронежский «Факел» (2:0).

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  • 08/10/2019

    • Шесть встреч на «Волгоград Арене» в текущем розыгрыше ФНЛ принесли «Ротору» три победы, одну ничью и два поражения, разница мячей — 13:11.

    «Нижний Новгород»

    Нижегородцы после 16 игровых дней во втором по силе дивизионе России идут на 10 месте, пополнив свой счет всего 21 зачетным очком. До зоны переходных матчей им недостает пяти баллов.

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    Домашней неудачей в последнем туре ФНЛ в игре с «Енисеем» (1:3) «сине-бело-голубые» прервали свою 9-матчевую серию без поражений с учетом всех турниров, где они в этот отрезок пять встреч выиграли и четыре свели вничью.

    Календарь и таблица РПЛ

    Перед этой неудачей «Нижний Новгород» выиграл две игры кряду. Сперва в кубковом матче он переиграл дома высшелиговый «Краснодар» (1:0), а затем на выезде обыграл «Текстильщик» (2:0) в чемпионате.

    В семи выездных встречах текущего первенства ФНЛ нижегородцы добыли виктории в двух из них, еще три матча они закончили вничью и дважды проиграли, отношение мячей — 5:5.

    В прошлом сезоне «Ротор» дважды обыграл «Нижний Новгород»: 2:1 — дома и 3:1 — в гостях.

    Прогноз на «Ротор» — «Нижний Новгород»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ротора» — 2.15, победа «Нижнего Новгорода» — 3.50, ничья — 3.15.

    Матчи между этими коллективами зачастую проходят результативно. Считаем, что и эта встреча не станет исключением. 0

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    «Ротор» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч ФНЛ 12 октября 2019 года. Прогноз на «Ротор» — «Нижний Новгород». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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