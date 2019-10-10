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    Удержится ли Польша на первом месте в группе?

    Латвия — Польша. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч отбора Евро-2020 10 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Польши
    Прогноз на Латвия — Польша
    Польша лидирует в своей группе отбора
    10 октября в Риге сборная Латвии примет национальную команду Польши в седьмом туре отборочного турнира Евро-2020. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Латвия — Польша.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа G 10 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 32.00
  • X
  • 12.00
  • 2
  • 1.06
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    Латвия

    Латвия находится на дне группы G. У нее 0 очков и один из худших показателей разницы голов — 1 забитый и 21 пропущенный.

    Что касается матчей, то в каждом из 5 поединков команда пропускала как минимум дважды. При этом в трех матчах кряду до предыдущего тура она терпела только разгромы — от 0:3 до 0:6.

    Можно добавить, что Латвия проигрывала без забитых со своей стороны голов в пяти поединках отбора кряду.

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    При этом в первой игре этих сборных подопечные Славиши Стояновича проиграли «всего лишь» 0:2.

    Польша

    Сейчас эта команда лидирует в Группе G. В активе у поляков имеется 13 набранных очков, первая строчка в таблице и лучший показатель в обороне.

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    В четырех турах отборочной кампании Польша выиграла все свои матчи. Это были победы над Австрией (0:1), Латвией (2:0), Северной Македонией (0:1) и Израилем (4:0).

    Первая потеря очков датирована 6 сентября, когда подопечные Ежи Бженчека проиграли на выезде сборной Словении (2:0).

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    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,06, тогда как успех хозяев оценивается в 41,0, а ничья — в 11,0.

    Рекомендуем ставить на то, что Польша выиграет, а в матче будет забито четыре или более голов за 2,1. 0

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