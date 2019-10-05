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    В Леверкузене будет результативный поединок

    «Байер» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Бундеслиги 5 октября 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Байер Прогнозы на РБ Лейпциг
    Прогноз на «Байер» — «РБ Лейпциг»
    Юлиан Нагельсманн
    В 7 туре немецкой Бундеслиги состоится встреча леверкузенского «Байера» и клуба «РБ Лейпциг». Действо будет происходить на «Бай-Арене» в субботу. Начало противостояния в 16:30 по мск. Прогноз на «Байер» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.65
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    «Байер»

    В последнее время «Байер» швыряет из одной крайности в другую. Команда то проигрывает два раза кряду, то столько раз подряд побеждает. Так что определенной стабильности в результатах у хозяев нет.

    Несмотря на это «леверкузенцы» занимают 6 место. В их активе 13 очков. Они выиграли две последних встречи в рамках чемпионата Германии. Речь идет о матче с «Аугсбургом» (0:3) и поединке с «Унион Берлин» (2:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В среду команда проиграла «Ювентусу» в Лиге чемпионов со счетом 3:0. Это было второе поражение «фармацевтов» кряду на данном турнире.

    Если говорить о потерях, то проблемы со здоровьем только у ямайца Бэйли.

    «РБ Лейпциг»

    Клуб уже превращается в настоящего гранда немецкого футбола. «Быки» стабильно навязывают «Баварии» борьбу за чемпионство. И даже сейчас они не отстают от «мюнхенцев». За 6 туров «Лейпциг» набрал 13 очков, что на один балл меньше, чем у «баварцев».

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    Правда 7-матчевая беспроигрышная серия, тянувшаяся с самого начала сезона, превратилась в 2-матчевую серию поражений. Сначала «Шальке» нанес подопечным Нагельсманна урон в виде результата 1:3. Затем «Лион» в гостях забил команде 2 безответных мяча.

    Перед этим «Лейпциг» выдал хорошую серию противостояний с лучшими командами Бундеслиги. Коллектив выиграл у «Айнтрахта», сыграл вничью с «Баварией», одолел «Боруссию» М и выиграл у «Вердера».

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    • Отдельно хочется выделить тот факт, что «бело-красные» выиграли 10 из 12 выездных матчей в Бундеслиге.

    Под вопросом участие Конате и Шика. Кампл, Вольф и Адамс до сих пор залечивают травмы.

    Прогноз

    «Лейпциг» очень непростой соперник. То, что команда Нагельсманна проиграла два матча кряду, еще не означает, что она даст спуск и в этот раз. В любом случае «Байеру» придется постараться. Тем более что два последних поединка завершались в пользу «быков» — 2:4 и 3:0.

    Мы в свою очередь ожидаем зрелищный матч, богатый на голевые моменты и голы. Игры с участием «Байера» и «Лейпцига» всегда получаются результативными.

    Предлагаем поставить на исход «тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.76. 0

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