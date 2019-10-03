«Мальме» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

3 октября шведский «Мальме» на своем поле во втором туре группового этапа Лиги Европы квартета B примет датский «Копенгаген». Поединок начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Мальме» — «Копенгаген».

«Мальме»

«Мальме» начал выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы с первого квалификационного раунда. Самое тяжелое испытание ждало шведов во втором этапе отбора, где они перестреляли словенский «Домжале» — 3:2 и 2:2.

В первом туре групповой стадии «небесно-голубые» проиграли в гостях киевскому «Динамо» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 84-й минуте.

После еврокубкового поединка дружина Уве Реслера провела три игры в чемпионате Швеции, в которых победила во всех них при этом даже не пропустила.

Календарь и таблица Лиги Европы

За четыре тура до конца шведского первенства «Мальме» расположился на второй позиции, отставая от первого «Юргордена» на три балла.

«Копенгаген»

«Копенгаген», как действующий чемпион Дании, начал свою компанию в чемпионской лиги, пройдя там один раунд и был выбит сербской «Црвеной Звездой» по пенальти.

На последнем этапе отбора Лиги Европы «львы» не без туда преодолели барьер в лице латвийской «Риги»: дома датчане выиграли 3:1, а в гостях уступили — 0:1.

Первый тур группового этапа ЛЕ принес «бело-синим» домашнюю викторию над швейцарским «Лугано» со счетом 1:0, забив гол сразу же после перерыва.

В чемпионате Дании после 11 туров «Копенгаген» идет вторым, отставая от первой строки всего лишь на один балл. На данный момент у команды 4-матчевая беспроигрышная серия, где она три раза выиграла при одной ничьей.

В 2016 году эти команды играли между собой контрольный поединок. И тогда минимальную победу праздновали датчане — 1:0.

Прогноз на «Мальме» — «Копенгаген»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальме» — 2.10, победа «Копенгагена» — 4.00, ничья — 3.40.

Прогнозируем, что поединок двух скандинавских команд не будет изобиловать забитыми мячами. 0