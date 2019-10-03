«АЗ Алкмар» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмар» 3 октября примет «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет на арене «Карс Джинс» в Гааге. Начало — в 19:55 мск. Прогноз на «АЗ Алкмар» — «Манчестер Юнайтед».

АЗ

«АЗ Алкмар», который пробивался в групповой этап Лиги Европы через три раунда квалификации, на групповой стадии турнира стартовал с ничьей.

В первом матче подопечные Арне Слота на выезде ушли от поражения в матче с «Партизаном» (2:2). Эта встреча пока единственная в сезоне для АЗ, в которой команда пропустила два гола.

После этого АЗ выдал серию из трех подряд побед в чемпионате Нидерландов, причем не пропустил при этом ни одного гола. Обыграны были «Ден Хааг» (1:0), «Фейеноорд» (3:0) и «Хераклес» (2:0).

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В чемпионате Нидерландов команда набрала 19 очков в восьми турах и занимает третье место, отставая от двух лидеров лишь на 1 очко. В восьми матчах АЗ пропустил лишь 3 гола.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы попал напрямую и начал турнир со скромной домашней победы над «Астаной» (1:0), которая позволила команде возглавить таблицу группы L после первого тура.

После этого подопечные Уле-Гуннара Сульшера выдали блеклую серию на внутренней арене. Сперва «МЮ» в АПЛ проиграл «Вест Хэму» (0:2), затем только в серии пенальти смог пройти в Кубке лиги представителя третьего английского дивизиона «Рочдейл» (1:1 и 5:3), после чего продлил свою серию без побед, сыграв вничью с «Арсеналом» — 1:1.

В итоге «Ман Юнайтед» выдал свой худший старт в АПЛ за последние 30 лет. У команды в активе лишь 9 очков после семи туров и десятое место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что в восьми из девяти матчей и в восьми подряд поединках сезона «МЮ» не может забить больше одного гола. В АПЛ у команды всего 9 забитых мячей в семи турах, но 4 из них — в первом туре в ворота «Челси».

Прогноз

На победу АЗ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,04, на ничью — 3,32, а на победу «МЮ» — 2,54.

«МЮ» находится в далекой от оптимальной формы и первоочередной задачей команды является исправление ситуации в АПЛ. Учитывая уже имеющиеся 3 очка в Лиге Европы вряд ли Сульшер будет бросать сейчас все основные силы команды на этот турнир. Вероятней всего, шанс проявить себя получит молодежь и ближайший резерв, чем должен воспользоваться АЗ, который находится в отличных кондициях.

Наш прогноз на матч — АЗ выиграет один из таймов с коэффициентом 1,81.

Также можно поставить на то, что АЗ не проиграет матч с коэффициентом 1,60. 0