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    Каким получится старт «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги?

    «Манчестер Юнайтед» — «Рочдейл». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Кубка английской лиги 25 сентября 2019 года

    Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Рочдейл»
    Гарри Магуайр
    В рамках третьего раунда Кубка лиги «МЮ» на «Олд Траффорд» будет принимать «Рочдейл». Встреча пройдет 25 сентября. Начало — в 22:00 мск Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Рочдейл».

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» подходит к старту в Кубке английской лиги не в лучшем настроении. На выходных подопечные Уле-Гуннара Сульшера в рамках АПЛ проиграли «Вест Хэму» (0:2).

    После этого поражения «МЮ» опустился на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы вряд ли могут занести начало чемпионата себе в актив — 8 очков в шести играх, 8 забитых мячей и 6 пропущенных.

    Стоит подчеркнуть, что в последних пяти матчах АПЛ «Ман Юнайтед» одержал лишь одну победу. А в шести матчах во всех турнирах — две. На старте группового этапа Лиги Европы «Красные дьяволы» минимально одолели «Астану» (1:0).

    Во всех этих шести поединках «МЮ» испытывал проблемы в атаке. После разгрома «Челси» на старте АПЛ (4:0) команда ни разу не забила больше гола за матч.

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    «Рочдейл»

    «Рочдейл» представляет третий по силе английский дивизион. И к матчу против «МЮ» команда подходит не в лучших кондициях. Безвыигрышная серия «Рочдейла» в чемпионате насчитывает три поединка — два поражения (в том числе со счетом 0:6 от «Петерборо») и одну ничью.

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    • В турнирной таблице третьего дивизиона «Рочдейл» после девяти матчей занимает лишь 17-е место. У команды в активе 10 очков, 10 забитых мячей и 14 пропущенных.

    «Рочдейл» преодолел уже два раунда Кубка лиги. Сперва в результативном матче команде удалось обыграть «Болтон» (5:2), а затем пройти «Карлайл Юнайтед» (2:1).

    Прогноз

    На победу «МЮ» по итогам основного времени матча букмекеры дают коэффициент 1,10, на ничью — 10,50, а на «Рочдейл».

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    Коэффициент на проход «МЮ» — 1,06, на сенсацию от «Рочдейла» — 9,60.

    В этом матче стоит ожидать, что Сульшер проведет определенную ротацию, и «МЮ» попытается добыть победу малыми силами.

    Наш прогноз на матч — победа «МЮ» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,74. 0

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