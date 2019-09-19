ПСВ — «Спортинг». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В первом туре группового этапа Лиги Европы ПСВ будет принимать «Спортинг». Игра пройдет на стадионе «Филипс» 19 сентября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на ПСВ — «Спортинг».

ПСВ

В финале квалификационного раунда плей-офф нидерландский коллектив уверенно прошел «Аполлон». На своем поле ПСВ обыграл представителей Кипра (3:0), а в гостях разгромил соперников (0:4).

В домашнем же первенстве подопечные Марка ван Боммела приняли участие в 5 встречах. С 13 очками в активе и игрой в запасе команда из Эйндховена располагается на 2 месте в турнирной таблице.

Первый поединок сезона против «Твенте» завершился результативной ничьей (1:1). После этого команда в Эредивизи только побеждала.

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Во втором туре ПСВ одолел «Ден Хааг» (3:1), а затем переиграл «Хераклес» (0:2), взял верх над «Валвейком» (1:3) и разгромил «Витесс» (5:0).

«Спортинг»

Для лиссабонского коллектива официальный сезон начался с крупного поражения от «Бенфики» в Суперкубке Португалии (5:0). А в стартовом туре Примейры-Лиги «Спортинг» сыграл вничью с «Маритиму» (1:1).

Следующий матч в домашнем первенстве зелено-белые провели более удачно, победив «Брагу» (2:1). В выездной встрече с «Портимоненси» коллектив Марсела Кейзера взял верх (1:3).

В конце августа «аристократы» на своем поле уступили «Риу Аве» (2:3), а в последнем на данный момент поединке «Спортинг» расписал мировую с «Боавиштой» в гостях (1:1).

Сейчас в чемпионате Португалии «львы» с 8 очками в активе занимают 5 место в турнирной таблице.

Прогноз

На победу ПСВ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничью — 4,00, а на победу «Спортинга» — 3,95.

Обе команды неплохо проявляют себя в атаке, следовательно, наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,71. 0