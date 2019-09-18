ПСЖ — «Реал». Прогноз (к.1.55) на тоталы в ЛЧ 18 сентября 2019 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ будет принимать «Реал Мадрид». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 18 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Реал».

ПСЖ

Несмотря на кадровые потери, в домашнем первенстве парижский коллектив сумел стать лидером турнирной таблицы, заработав 12 очков в 5 матчах.

После поединка за Суперкубок Франции, в котором подопечные Тухеля победили (2:1), красно-синие обыграли «Ним» в 1 туре Лиги 1 (3:0).

Затем команда неожиданно потеряла очки в выездной встрече с «Ренном» (2:1). Но, оправившись от неудачи, ПСЖ разгромил «Тулузу» в следующем матче чемпионата (4:0).

После этого парижане взяли верх над «Мецом» в гостях (0:2), а в последней игре первенства благодаря голу Неймара ударом через себя клуб из столицы Франции одолел «Страсбур» (1:0).

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Важно отметить, что в противостоянии с мадридским «Реалом» не примут участие Мбаппе и Неймар.

«Реал Мадрид»

В чемпионате Испании мадридский коллектив за 4 матча сумел набрать 8 баллов, что позволяет им занять 3 строчку в таблице с разницей мячей — 9:6.

В первом туре команда Зидана обыграла на выезде «Сельту» (1:3), а через неделю расписала мировую дома с «Вальядолидом» (1:1).

В поединке 1 сентября «сливочные» на выезде встретились с «Вильярреалом». На стадионе «Керамика» все закончилось результативной ничьей (2:2).

В последнем на сегодняшний день матче «Реал», ведя в первом тайме 3:0, чуть не потерял очки в игре с «Леванте» (3:2).

В лазарете «королевского клуба» сейчас находятся Марко Асенсио и Лука Модрич. Кроме того, против ПСЖ не сыграет Серхио Рамос и Начо. Участие Марсело и Иско также под вопросом.

Прогноз

На победу ПСЖ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,21, на ничью — 3,70, а на победу «Реала» — 3,20.

Несмотря на кадровые потери, команды должны сыграть в результативный футбол. Поэтому наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0