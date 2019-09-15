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    Одержит ли «Милан» первую гостевую победу в сезоне?

    «Верона» — «Милан». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата Италии 15 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Верону Прогнозы на Милан
    Прогноз на «Верона» — «Милан»
    «Милан» пока не выигрывал на выезде в этом сезоне
    В третьем туре итальянской Серии А «Верона» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Марк'Антонио Бентегоди» 15 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Верона» — «Милан».
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 6.00
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.62
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    «Верона»

    «Вероне» дают шанс на выживание. Однако отсутствие инвестиций в команду и трудности, с которыми она сталкивалась во время предыдущего пребывания в Серии А, позволяют предположить, что у нее будут проблемы.

    Первый официальный матч сезона клуб проиграл — «Кремонезе» (1:2) в Кубке Италии. А в первом туре элитного дивизиона сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

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    Тем не менее, уже в 3-м туре коллектив победил «Лечче» (3:1) на выезде. Поэтому к грядущему поединку он подходит на 7-м месте с четырьмя очками.

    «Милан»

    Подготовку к новому сезону миланский клуб начал с матчей в рамках Международного кубка чемпионов.

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    «Россонери» проиграли «Баварии» (1:0), уступили с таким же счетом «Бенфике» (0:1), а во встрече с МЮ в этом турнире команда потерпела поражение в серии послематчевых пенальти (2:2; 5:4).

    После МКЧ подопечные Марко Джампаоло сыграли с «Фероникели», одолев косоваров (0:2), а перед стартом чемпионата «дьяволы» расписали мировую с «Чезеной» (0:0).

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  • 12/09/2019

    • Серия А для «Милана» началась неудачно. На выезде команда проиграла «Удинезе» (0:1). Тем не менее, дома «россонери» победили «Брешию» 1:0 и теперь занимают 13-е место.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,8, а ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0

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    «Верона» — «Милан». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата Италии 15 сентября 2019 года. Прогноз на «Верона» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60
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