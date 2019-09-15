«Верона» — «Милан». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата Италии 15 сентября 2019 года

В третьем туре итальянской Серии А «Верона» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Марк'Антонио Бентегоди» 15 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Верона» — «Милан».

«Верона»

«Вероне» дают шанс на выживание. Однако отсутствие инвестиций в команду и трудности, с которыми она сталкивалась во время предыдущего пребывания в Серии А, позволяют предположить, что у нее будут проблемы.

Первый официальный матч сезона клуб проиграл — «Кремонезе» (1:2) в Кубке Италии. А в первом туре элитного дивизиона сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

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Тем не менее, уже в 3-м туре коллектив победил «Лечче» (3:1) на выезде. Поэтому к грядущему поединку он подходит на 7-м месте с четырьмя очками.

«Милан»

Подготовку к новому сезону миланский клуб начал с матчей в рамках Международного кубка чемпионов.

«Россонери» проиграли «Баварии» (1:0), уступили с таким же счетом «Бенфике» (0:1), а во встрече с МЮ в этом турнире команда потерпела поражение в серии послематчевых пенальти (2:2; 5:4).

После МКЧ подопечные Марко Джампаоло сыграли с «Фероникели», одолев косоваров (0:2), а перед стартом чемпионата «дьяволы» расписали мировую с «Чезеной» (0:0).

Серия А для «Милана» началась неудачно. На выезде команда проиграла «Удинезе» (0:1). Тем не менее, дома «россонери» победили «Брешию» 1:0 и теперь занимают 13-е место.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,8, а ничья — в 3,6.

Рекомендуем ставить на то, что «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0