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    «Тюмень» и «Енисей» обменяются голами

    «Тюмень» — «Енисей». Прогноз на матч Кубка России 3 сентября 2019 года

    Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Тюмень Прогнозы на Енисей
    Прогноз на «Тюмень» — «Енисей»
    Данила Сагуткин
    3 сентября на стадионе «Геолог», расположенном в Тюмени, состоится матч 1/32 финала Кубка России, в котором встретятся местный клуб «Тюмень» и представитель ФНЛ «Енисей». Прогноз на «Тюмень» — «Енисей».

    «Тюмень»

    Во втором дивизионе своей группы «Тюмень» располагается на 6 строчке. За 7 матчей клуб пять раз одержал победу, один раз сыграл вничью и один раз уступил. Таким образом, хозяева набрали 10 очков.

    Что касается Кубка России, то здесь «Тюмень» два поединка выиграла «всухую», причем с минимальным счетом 0:1. Сначала «тюменцы» обыграли на выезде «Челябинск», забив на последней минуте второго экстратайма.

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    Затем команда отправилась в гости к клубу «Носта». Там все было решено в основное время, при этом «черно-белые» забили еще в первом тайме.

    Кстати, в обоих случаях голом отмечался Газданов.

    «Енисей»

    У «Енисея» не все так гладко. Клуб проиграл последние три матча — 2:0 от московского «Спартака», 2:0 от московского «Торпедо» и 1:3 от «Чайки».

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    Если капнуть глубже, то можно заметить, что последний раз «красные» побеждали 7 июля в первом туре ФНЛ, выиграв у «Текстильщика» 0:1. А так за 11 матчей в новом сезоне команда проиграла 7 раз.

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    • В Кубке России гости в этом розыгрыше не выступали. В прошлом сезоне коллектив дошел до 1/8 финала, где проиграл «Локомотиву» из Москвы 1:4.

    Прогноз

    Хозяева находятся в хорошей форме, чего не скажешь про соперника. Если «Тюмень» выиграла 4 домашних матча подряд, то «Енисей» в двух встречах на выезде и уже 6 игр остается без побед.

    Обе команды настроены на победу, поскольку одним надо показать футбол на домашнем стадионе, а вторым просто необходим положительный результат. Считаем, что в этом матче голы будут забиты с обеих сторон. 0

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