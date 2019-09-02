«Тюмень» — «Енисей». Прогноз на матч Кубка России 3 сентября 2019 года

3 сентября на стадионе «Геолог», расположенном в Тюмени, состоится матч 1/32 финала Кубка России, в котором встретятся местный клуб «Тюмень» и представитель ФНЛ «Енисей». Прогноз на «Тюмень» — «Енисей».

«Тюмень»

Во втором дивизионе своей группы «Тюмень» располагается на 6 строчке. За 7 матчей клуб пять раз одержал победу, один раз сыграл вничью и один раз уступил. Таким образом, хозяева набрали 10 очков.

Что касается Кубка России, то здесь «Тюмень» два поединка выиграла «всухую», причем с минимальным счетом 0:1. Сначала «тюменцы» обыграли на выезде «Челябинск», забив на последней минуте второго экстратайма.

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Затем команда отправилась в гости к клубу «Носта». Там все было решено в основное время, при этом «черно-белые» забили еще в первом тайме.

Кстати, в обоих случаях голом отмечался Газданов.

«Енисей»

У «Енисея» не все так гладко. Клуб проиграл последние три матча — 2:0 от московского «Спартака», 2:0 от московского «Торпедо» и 1:3 от «Чайки».

Если капнуть глубже, то можно заметить, что последний раз «красные» побеждали 7 июля в первом туре ФНЛ, выиграв у «Текстильщика» 0:1. А так за 11 матчей в новом сезоне команда проиграла 7 раз.

В Кубке России гости в этом розыгрыше не выступали. В прошлом сезоне коллектив дошел до 1/8 финала, где проиграл «Локомотиву» из Москвы 1:4.

Прогноз

Хозяева находятся в хорошей форме, чего не скажешь про соперника. Если «Тюмень» выиграла 4 домашних матча подряд, то «Енисей» в двух встречах на выезде и уже 6 игр остается без побед.

Обе команды настроены на победу, поскольку одним надо показать футбол на домашнем стадионе, а вторым просто необходим положительный результат. Считаем, что в этом матче голы будут забиты с обеих сторон. 0