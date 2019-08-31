ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Брага»Разгрузили календарь. «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы Лига чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2019/2020 Лига ЕвропыЖеребьёвка Лиги Европы 2019/2020
  • 03:44
    • Полный календарь Лиги чемпионов 2019/2020 — на LiveSport.Ru
  • 23:37
    • «Зенит» опубликовал расписание матчей в Лиге чемпионов
  • 23:19
    • «Алкмар» разгромил «Антверпен» и вышел в групповой этап ЛЕ
  • 22:10
    • «Спартак» проиграл «Браге» и вылетел из Лиги Европы
  • 20:01
    • «Зенит» сыграет с «Бенфикой» и «Лионом», «Локо» — с «Ювентусом» и «Атлетико»
  • 22:48
    • Кононов: Вылет из Лиги Европы — это, конечно же, удар
  • 20:33
    • Ван Дейк стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА, Люси Бронз — лучшая футболистка
    Все новости спорта

    Воспользуется ли «Байер» плохой формой «Хоффенхайма»?

    «Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Бундеслиги 31 августа 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Байер Прогнозы на Хоффенхайм 1899
    Прогноз на «Байер» — «Хоффенхайм»
    «Байер»
    В третьем туре немецкой Бундеслиги «Байер» будет принимать «Хоффенхайм». Игра пройдет на «Бай-Арене» 31 августа. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Хоффенхайм».

    «Байер»

    За два тура Бундеслиги коллектив из Леверкузена заработал максимальное количество очков, и располагается на 5 месте в турнирной таблице с разницей забитых и пропущенных — 6:3.

    Во время предсезонки «фармацевты» провели 8 контрольных матчей, лишь один из которых команда выиграла. Это была встреча с «Вупперталлером» (0:4). Также подопечные Петера Боса сыграли вничью с «Эйбаром» (2:2), и расписали мировую с «Витессом» (1:1).

    В остальных играх предсезонки «Байер» уступал представителям Германии, Англии, Нидерландов и Испании.

    Все прогнозы на спорт

    Официальный сезон «львы» начали с 1/32 финала Кубка страны, где на чужом поле леверкузенцы одолели «Алеманию» (1:4).

    В первом туре Бундеслиги команда Боса переиграла «Падерборн» (3:2), а в следующем матче взяла верх над «Фортуной Дюссельдорф» на выезде (1:3).

    «Хоффенхайм»

    На данном этапе турнира «деревенские» с 3 очками в активе занимают 9 строчку в таблице Бундеслиги.

  • Зидан и Вальверде против всадников Апокалипсиса. Им не нужен Неймар
  • Наставники «Реала» и «Барселоны» не намерены идти на поводу у руководства
  • 28/08/2019

    • Проведя в ходе предсезонной подготовки 6 матчей, подопечные Альфреда Шредера начали официальный сезон с игры в рамках 1/32 Кубка Германии.

    «Хоффенхайм» на чужом поле встретился с командой «Вюрцбургер Кикерс» из Третьей лиги. Ведя по ходу матча 0:2, сине-белые упустили преимущество и довели дело до овертайма. Но и там «деревенские», забив первыми, пропустили ответку на 114 минуте. Пройти дальше гости сумели лишь благодаря серии пенальти (4:5).

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    После этого «Хоффенхайм» на выезде проиграл «Айнтрахту» в чемпионате (1:0), а во втором туре Бундеслиги команда одолела «Вердер» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Байера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,58, на ничью — 4,80, а на победу «Хоффенхайма» — 4,85.

    Наш прогноз на матч — победа «Байера» с коэффициентом 1,58. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Сегодня в 20:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Севилья — Сельта
  • Сегодня в 21:00
    •  1.49
  • Прогноз на матч Боруссия М — РБ Лейпциг
  • Сегодня в 21:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мец — ПСЖ
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Уфа — Оренбург
  • Завтра в 11:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Рубин — Сочи
  • Завтра в 14:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Завтра в 14:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Шальке 04 — Герта
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Завтра в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Завтра в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Астон Вилла
  • Завтра в 17:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Завтра в 17:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Уотфорд
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Уфа»
  • Конфуз чемпиона. Без Семака «Зенит» проиграл в Уфе
    • 01:28 25/08/2019     Игра выйдет в ноябре
  • Football Manager 2020: трейлер и первые подробности релиза
    • 19:19 28/08/2019     Антуан Гризманн
  • Возвращение невероятного Антуана. «Барселона» разгромила «Бетис»
    • 20:20 26/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Бундеслиги 31 августа 2019 года. Прогноз на «Байер» — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
    Тоже интересно
    Футболисты «Зенита» Футбол Группа жизни для «Зенита», группа смерти для «Локо»СМИ — о результатах жеребьевки группового этапа ЛЧ для российских клубов Вчера в 22:220
  • 23:22
    • Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата США
  • 23:11
    • «Интер» арендовал Санчеса у «МЮ»
  • 18:00
    • Защитник «Тамбова» перешел в ЦСКА
    Петра Квитова Теннис US Open. Победы Медведева и Гоффена, вылет Квитовой и АлександровойРезультаты матчей четвертого игрового дня на Открытом чемпионате США 00:590
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Спартак» сломить португальцев?
  • 3.49
    •
  • 00:36
    • Джикия: Все перечеркнули нелепые голы, пропущенные за три минуты
  • 00:14
    • Са Пинту: Одержали великую победу над «Спартаком»
  • 23:55
    • Александрова уступила Шуай во втором круге US Open
    Маурисио Почеттино и Унаи Эмери Футбол По следам врага. Эмери может многому научиться у Почеттино«Арсеналу» пора задуматься о том, как бы вернуться в топ-4 АПЛ Вчера в 14:320
  • 23:54
    • «Дюделанж» второй год кряду выходит в групповой этап ЛЕ
  • 23:40
    • «Вулверхэмптон» выбил «Торино» из Лиги Европы
  • 23:29
    • «Айнтрахт» вышел в групповой этап Лиги Европы, крупно обыграв «Страсбург»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие