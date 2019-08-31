«Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Бундеслиги 31 августа 2019 года

В третьем туре немецкой Бундеслиги «Байер» будет принимать «Хоффенхайм». Игра пройдет на «Бай-Арене» 31 августа. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Хоффенхайм».

«Байер»

За два тура Бундеслиги коллектив из Леверкузена заработал максимальное количество очков, и располагается на 5 месте в турнирной таблице с разницей забитых и пропущенных — 6:3.

Во время предсезонки «фармацевты» провели 8 контрольных матчей, лишь один из которых команда выиграла. Это была встреча с «Вупперталлером» (0:4). Также подопечные Петера Боса сыграли вничью с «Эйбаром» (2:2), и расписали мировую с «Витессом» (1:1).

В остальных играх предсезонки «Байер» уступал представителям Германии, Англии, Нидерландов и Испании.

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Официальный сезон «львы» начали с 1/32 финала Кубка страны, где на чужом поле леверкузенцы одолели «Алеманию» (1:4).

В первом туре Бундеслиги команда Боса переиграла «Падерборн» (3:2), а в следующем матче взяла верх над «Фортуной Дюссельдорф» на выезде (1:3).

«Хоффенхайм»

На данном этапе турнира «деревенские» с 3 очками в активе занимают 9 строчку в таблице Бундеслиги.

Проведя в ходе предсезонной подготовки 6 матчей, подопечные Альфреда Шредера начали официальный сезон с игры в рамках 1/32 Кубка Германии.

«Хоффенхайм» на чужом поле встретился с командой «Вюрцбургер Кикерс» из Третьей лиги. Ведя по ходу матча 0:2, сине-белые упустили преимущество и довели дело до овертайма. Но и там «деревенские», забив первыми, пропустили ответку на 114 минуте. Пройти дальше гости сумели лишь благодаря серии пенальти (4:5).

После этого «Хоффенхайм» на выезде проиграл «Айнтрахту» в чемпионате (1:0), а во втором туре Бундеслиги команда одолела «Вердер» (3:2).

Прогноз

На победу «Байера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,58, на ничью — 4,80, а на победу «Хоффенхайма» — 4,85.

Наш прогноз на матч — победа «Байера» с коэффициентом 1,58. 0