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    «Виктория Гимарайнш» и «Стяуа» вновь будут играть осторожно

    «Виктория Гимарайнш» — «Стяуа». Прогноз (к 1.63) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Стяуа
    Прогноз на «Виктория Гимарайнш» — «Стяуа»
    «Стяуа» — «Виктория Гимарайнш»
    В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Виктория Гимарайнш» будет принимать «Стяуа». Игра пройдет на стадионе «Афонсу Энрикиш» 29 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Виктория Гимарайнш» — «Стяуа».

    «Виктория Гимарайнш»

    Свои выступления в Лиге Европы команда начала с выездной игры против «Женесса», где сумела минимально переиграть соперника (0:1). В ответной встрече португальцы одолели коллектив из Люксембурга (4:0).

    После этого «завоеватели» победили «Фейренси» (0:1) в рамках Кубка лиги.

    В полуфинальных матчах плей-офф раунда ЛЕ подопечные Иво Вийеры дважды взяли верх над латвийским «Вентспилсом» (0:3; 6:0).

    В первой игре против «Стяуа» команды не выявили сильнейшего, встреча в Румынии закончилась счетом 0:0.

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  • 26/08/2019

    • За 2 матча в чемпионате Португалии «Виктория Гимарайнш» заработала лишь 2 балла. В первой встрече в рамках домашнего турнира «завоеватели» расписали мировую с «Боавиштой» (1:1). Важно отметить, что свою гонку в турнире команда начала со 2 тура.

    3 тур закончился для коллектива Иво Вийеры ничейным результатом в игре с «Фамаликаном» (1:1).

    «Стяуа»

    Сражаясь сразу на нескольких фронтах, румынский коллектив неудачно выступает в домашнем первенстве.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    При этом стартовали красно-синие с победы над «Херманнштадтом» (4:3) в рамках Высшей лиги. Во 2 туре «армейцы» сыграли вничью с «Сепси» (0:0).

    После этого подопечные Богдана Андонэ не набрали ни одного очка в 5 матчах чемпионата.

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    Команда уступила «Ботошани» в 3 туре (0:2), проиграла «Астре» (2:1), потерпела неудачу дома во встрече с «Волунтари» (1:3), не смогла справиться с «Политехникой Яссы» (1:2). А перед ответкой в Лиге Европы «Стяуа» была разгромлена «Газ Метаном» (4:0).

    Прогноз

    На победу «Виктории Гимарайнш» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,65, на ничью — 3,70, а на победу «Стяуа» — 5,70.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,63. 0

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    «Виктория Гимарайнш» — «Стяуа». Прогноз (к 1.63) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года. Прогноз на «Виктория Гимарайнш» — «Стяуа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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