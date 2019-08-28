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    ЛАСК еще покажет зубы

    «Брюгге» — ЛАСК. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 28 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Брюгге
    Прогноз на «Брюгге» — ЛАСК
    «Брюгге» выиграл первый матч
    В среду, 28 августа, бельгийский «Брюгге» будет принимать на своем поле австрийский ЛАСК в рамках ответного поединка (первый матч — 1:0) плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз на «Брюгге» — ЛАСК.

    «Брюгге»

    «Брюгге» — вице-чемпион Бельгии, который в прошлом сезоне во внутреннем первенстве пропустил вперед только «Генк», у которого оказалось всего на два балла больше.

    «Черно-синие» также запомнились выступлениями в еврокубках. На групповом этапе Лиги чемпионов они не смогли на равных бороться с «Атлетико» и дортмундской «Боруссией».

    Зато команде удалось опередить «Монако» и попасть в Лигу Европы, где в 1/16 финале по сумме двух встреч бельгийцы проиграли «Ред Буллу» (2:1 и 0:4).

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    В нынешней квалификации Лиги чемпионов подопечные Филиппа Клемана, который только летом возглавил команду, встречались с киевским «Динамо» и сумели «уволить» главного тренера украинцев Александра Хацкевича. В Бельгии хозяева победили со счетом 1:0, на в Киеве сумели спасти ничью 3:3 и пройти дальше.

    В первой игре на выезде бельгийцы обыграли ЛАСК со счетом 1:0 — единственный мяч забил Ханс Ванакен с пенальти. Перед ответной игрой команда должна была встретиться с «Шарлеруа», но поединок был перенесен. В турнирной таблице чемпионата Бельгии «Брюгге» идет вторым, отставая от «Стандарда» на два очка.

    ЛАСК

    ЛАСК добыл серебряные награды в минувшем чемпионате Австрии, пропустив вперед себя только бессменного чемпиона последних лет «РБ Зальцбург».

    Команда из города Линц после 18-летнего перерыва смогла вернуться на евроарену только в минувшем сезоне, где в Лиге Европы прошла один раунд, но «споткнулась» на турецком «Бешикташе» (0:1, 2:1).

    На старте новой еврокубковой кампании был выезд в Швейцарию к «Базелю» и довольно неожиданная победа со счетом 2:1. Свое превосходство подопечные Валерьена Исмаэля подтвердили и дома — 3:1.

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    В первом поединке с бельгийцами команда выглядела весьма неплохо и действовала первым номером, однако даже забить не удалось — точность в завершающей стадии подвела.

    Перед ответным выездом ЛАСК 24 августа встречался с «Рапидом» и сумел победить 2:1 благодаря дублю Марко Рагужа. В настоящий момент команда идет второй и отставет от «Зальцбурга» на два пункта.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брюгге» предлагают коэффициент 1.74. На ничью — 3.60, а на успех гостей — 5.00.

    Австрийцы уже показали против «Базеля», что умеют играть на хорошем уровне как дома, так и на выезде, поэтому в этой паре еще ничего не решено. Бельгийцы в этот раз имеют преимущество в виде родных трибун и гола на выезде, но соперник обязательно покажет зубы. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.86. 0

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    «Брюгге» — ЛАСК. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 28 августа 2019 года. Прогноз на «Брюгге» — ЛАСК. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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