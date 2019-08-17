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    Исправится ли «Монако» за провальный старт сезона?

    «Мец» — «Монако». Прогноз (к.1.82) и ставки на матч Лиги 1 17 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Метц Прогнозы на Монако
    Прогноз на «Мец» — «Монако»
    Сеск Фабрегас
    Стадион «Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен» примет поединок второго тура чемпионата Франции, в котором сыграют местный «Мец» и «Монако». Команды выйдут на поле в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Мец» — «Монако».
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.55
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    «Мец»

    В отличие от своего соперника «Мец» уже успел набрать первые баллы в новом сезоне Лиги 1. На прошлых выходных клуб сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1). Таким образом, команда занимает 9 место, однако после второго тура все обязательно изменится.

    В прошлом году хозяева выиграли Лигу 2, набрав 81 очко. Таким образом, «темно-бордовые» в очередной раз вышли в элиту французского футбола. До вылета они два сезона подряд выступали в высшей лиге.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В межсезонье «Мец» не показал ничего серьезного. «Мессинцы» проиграли 2:0 «Реймсу», сыграли вничью с «Амьеном» и «Сошо» — 1:1 и 0:0. Напоследок команда уступила «Майнцу» 0:1.

    Летом клуб усилился игроком «Ман Сити» Тьерри Эмброузом, а также Дигбо Майга из «Сент-Этьена» и Кевином Н’Дорамом из «Монако».

    «Монако»

    Для «Монако» следующий матч важен как никогда. Провальный старт обязывает гостей побеждать любой ценой. Напомним, что в прошлый раз «монегаски» уступили дома «Лиону» со счетом 0:3.

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    Стоит отметить, то кроме Субашича и Йоветича в матче не примет участие Фабрегас. Футболист получил дисквалификацию.

    К слову, команда пополнила ряды футболистом «Севильи» Виссамом Бен Йеддером. А вот в «Андерлехт» «красно-белые» продали Насера Шадли.

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    • Ситуация такая, что «Монако» не смог победить в 10 из 11 последних выездных матчей. Хотя статистика выступлений против «Меца» очень радует — 5 побед в гостях подряд. Более того, в четырех очных играх кряду коллектив не пропускал.

    Прогноз

    «Монако», безусловно, фаворит матча. Команде Жардима нужно добывать победу. Хотя коэффициенты не так уж и разнятся — 2.95 на хозяев и 2.65 на гостей.

    Учитывая нынешнее положение «монегасок», можно рассчитывать, что они поборются за 3 очка. Все-таки клуб выиграл 5 из 6 последних поединков против «темно-бордовых».

    Предлагаем ставку с подстраховкой на «Монако» — фора 2 (0) с коэффициентом 1.82. 0

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    «Мец» — «Монако». Прогноз (к.1.82) и ставки на матч Лиги 1 17 августа 2019 года. Прогноз на «Мец» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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