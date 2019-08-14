«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч за Суперкубок УЕФА 14 августа 2019 года

В среду, 14 августа, на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в рамках Суперкубка УЕФА. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Челси».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» на евроарене в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а в АПЛ финишировал вторым, но с рекордным показателем очков для команд, которые занимали второе место.

В рамках предсезонки «Ливерпуль» провел пять матчей против серьезных европейских команд. В этих поединках команда Клоппа выглядела не слишком уверенно — лишь одна победа и одна ничья при трех поражениях.

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Что касается трансферов, то клуб решил просто сохранить своих лидеров и никаких громких сделок не проворачивать, если не считать нескольких молодых игроков на перспективу. Единственное — вратарская рокировка. Симон Миньоле ушел в «Брюгге», а его место занял 32-летний Адриан, ранее выступавший за «Вест Хэм».

Официально новый сезон «красные» открыли битвой за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Мерсисайдцы показали яркую игру, но после счета 1:1 судьбу трофея решила серия пенальти — 4:5.

В АПЛ команда Клоппа ожидаемо легко разобралась с новичком элитного дивизиона «Норвичем». Мерсисайдцы разгромили гостей со счетом 4:1. Отличился даже защитник Вирджил ван Дейк.

«Челси»

Лондонский «Челси» в прошлом сезоне выступил относительно успешно. «Синие» не только заняли третье место в английской Премьер-лиге, но и стали чемпионами Лиги Европы.

И все же по окончании сезона из клуба ушел главный тренер Маурицио Сарри, место которого занял Фрэнк Лэмпард. Легендарный игрок тренировал «Дерби», но отказать родному клубу не смог.

С новым наставником «синие» ездили в азиатское турне, где победили «Барселону» (2:1), но проиграли «Кавасаки Фронтале» (0:1). Уже после этого лондонцы переиграли «Рединг» (4:3) и «Ред Булл Зальцбург» (5:3), а также разошлись миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2).

Новичков в составе «Челси» нет из-за запрета на осуществление трансферов. Исключение — Кристиан Пулишич, который был куплен раньше, но перешел в команду только сейчас. При этом клуб продал Эдена Азара и Давида Луиса.

В первом туре «синие» встречались с «Манчестер Юнайтед» на выезде и в целом смотрелись неплохо, если не считать итоговый счет — 0:4. Так вышло, что «Юнайтед» удалось реализовать свои шансы, а лондонцам — нет. Но и проблем, конечно, хватает. Без Игуаина на острие действовал Тэмми Абрахам, а заменить Азара — вообще задача невыполнимая.

Прогноз

На победу «Ливерпуля» букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничейный результат — 4.00, а на победу «Чеси» — 5.80.

«Челси» старался в гостях у «МЮ», но у клуба на самом деле огромные проблемы с составом. Говорить о ставке на молодых игроков в даном случае не очень хочется, ведь «Челси» — это бренд. От дружины Лэмпарда все равно ждут побед во всех турнирах.

«Ливерпуль» не усиливался летом, но и никого не потерял, а первые игры сезона показали, что «красные» очень сильны и готовы реально бороться за победу во всех турнирах. В предстоящем матче предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» с форой -1 гол за 2.06. 0