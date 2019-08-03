ПСЖ — «Ренн». Прогноз (к. 2.0) и ставки на матч Суперкубка Франции 3 августа 2019 года

В субботу, 3 августа, ПСЖ сыграет с «Ренном» в рамках Суперкубка Франции. Встреча, которая пройдет в китайском Шэньчжэне, начнется в 14.30 по московскому времени. Прогноз на ПСЖ — «Ренн».

ПСЖ

Подопечные Томаса Тухеля, в рамках подготовки к новому сезону, провели четыре спарринга.

В первом встрече парижане с треском вынесли «Динамо Дрезден» (6:1). Затем красно-синие расписали ничейный исход в матче с «Нюрнбергом» (1:1).

После этого была встреча против «Интера», которая завершилась вничью 1:1. Тем не менее, команды пробивали серию пенальти — ее выиграл итальянский клуб.

К старту сезона ПСЖ, который летом усилился оборонцем Абду Диалло, а также полузащитниками Андером Эррерой и Идриссой Гуйе, подходит после разгромной победы над «Сиднеем» (3:0).

«Ренн»

Минувший сезон «Ренн» провел весьма успешно, поскольку выиграл Кубок Франции, который стал третьим в его истории. Кроме того, клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где дал бой «Арсеналу».

Перед стартом сезоне бретонцы провели три контрольных поединка. Примечательно, что ни один из них не принес им победу и даже один забитый мяч при двух поражениях.

Сперва подопечные Жюльена Стефана разошлись миром с «Селтиком» (0:0). После этого коллектив с минимальным счетом уступил «Бресту» и с результатом 0:2 — «РБ Лейпцигу».

Прогноз

Букмекеры закономернр считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 6,0.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,0. 0