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    Помешает ли «Ренн» выиграть Суперкубок Франции ПСЖ?

    ПСЖ — «Ренн». Прогноз (к. 2.0) и ставки на матч Суперкубка Франции 3 августа 2019 года

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    Прогноз на ПСЖ — «Ренн»
    Неймар и Мбаппе
    В субботу, 3 августа, ПСЖ сыграет с «Ренном» в рамках Суперкубка Франции. Встреча, которая пройдет в китайском Шэньчжэне, начнется в 14.30 по московскому времени. Прогноз на ПСЖ — «Ренн».
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    Футбол. Франция. Суперкубок 03 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.30
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 8.70
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    ПСЖ

    Подопечные Томаса Тухеля, в рамках подготовки к новому сезону, провели четыре спарринга.

    В первом встрече парижане с треском вынесли «Динамо Дрезден» (6:1). Затем красно-синие расписали ничейный исход в матче с «Нюрнбергом» (1:1).

    После этого была встреча против «Интера», которая завершилась вничью 1:1. Тем не менее, команды пробивали серию пенальти — ее выиграл итальянский клуб.

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    К старту сезона ПСЖ, который летом усилился оборонцем Абду Диалло, а также полузащитниками Андером Эррерой и Идриссой Гуйе, подходит после разгромной победы над «Сиднеем» (3:0).

    «Ренн»

    Минувший сезон «Ренн» провел весьма успешно, поскольку выиграл Кубок Франции, который стал третьим в его истории. Кроме того, клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где дал бой «Арсеналу».

    Перед стартом сезоне бретонцы провели три контрольных поединка. Примечательно, что ни один из них не принес им победу и даже один забитый мяч при двух поражениях.

    Сперва подопечные Жюльена Стефана разошлись миром с «Селтиком» (0:0). После этого коллектив с минимальным счетом уступил «Бресту» и с результатом 0:2 — «РБ Лейпцигу».

    Прогноз

    Букмекеры закономернр считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 6,0.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,0. 0

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    ПСЖ — «Ренн». Прогноз (к. 2.0) и ставки на матч Суперкубка Франции 3 августа 2019 года. Прогноз на ПСЖ — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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