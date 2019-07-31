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    БАТЭ придется постараться в Трондхейме

    «Русенборг» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Лиги чемпионов 31 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Русенборг Прогнозы на БАТЭ
    Прогноз на «Русенборг» — БАТЭ
    Игорь Стасевич
    В Трондхейме состоится ответная игра между «Русенборгом» и БАТЭ. Команды сыграют в рамках квалификации в групповой этап Лиги чемпионов. Старт этого матча намечен на 20:00 по московскому времени. Напомним, что белорусы дома сумели добыть победу со счетом 2:1. Прогноз на «Русенборг» — БАТЭ.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 31 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.20
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    «Русенборг»

    После поражения от БАТЭ в прошлом матче «Русенборг» больше не проводил никаких поединков. Учитывая, что это было 24 июля, можно рассчитывать на то, что хозяева выйдут боевым и свежим составом.

    Счет не такой уж и катастрофический для норвежцев, поэтому у «маленьких троллей» есть все шансы на выход в следующий квалификационный раунд. Для этого будет достаточно забить всего один мяч, но при этом нужно не пропустить.

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    Кстати, на своем поле «Русенборг» не пропускал в 4 из 6 последних матчей.

    В прошлом году «бело-черные» остановились на этой же стадии и попали в плей-офф Лиги Европы, где оформили путевку групповую стадию турнира.

    БАТЭ

    БАТЭ неплохо выступил в еврокубках в прошлом сезоне и сейчас у команды есть хорошие шансы пройти дальше в квалификации Лиги чемпионов, в групповую стадию которой команда не попадала уже 5 лет.

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    Белорусы, как и их соперник, тоже не играли после первой встречи. К слову, в той игре «борисовцам» было непросто. «Русенборг» чаще владел мячом, что вылилось в большее количество ударов. Вратарю «желто-синих» пришлось всерьез браться за дело 5 раз.

    По идее перед ответным поединком с норвежцами в коллективе никаких серьезных потерь нет.

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    • Однозначно «батонам» будет сложно играть первым номером. В любом случае они не станут прижиматься к воротам так уж откровенно и, скорее всего, гости попытаются найти баланс между атакой и защитой. Клуб из Борисова в большей мере станет рассчитывать на контратаки и стандарты.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение «троллям» — 1.73 против 5.00. На ничью они дают 3.65.

    «Русенборг» явно будет прижимать БАТЭ к его собственным воротам. Команде обязательно нужно забивать. Гости же будут обороняться и рассчитывать на ошибки соперника. Полагаем, что хозяева забьют первыми, после чего они станут играть осторожнее.

    Предлагаем такой прогноз: победа «Русенборга» в один мяч или ничья. Коэффициент составляет 1.83. 0

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    «Русенборг» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Лиги чемпионов 31 июля 2019 года. Прогноз на «Русенборг» — БАТЭ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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