Сенегал — Тунис. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Кубка африканских наций 14 июля 2019 года

В воскресенье, 14 июля, в полуфинальном поединке Кубка Африки-2019 сборная Сенегала в Каире сыграет с национальной командой Туниса. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на Сенегал — Тунис.

Сенегал

«Львы Теранги» на полях Египта выиграли четыре матча при одном поражении, пропустив за эти все игры всего лишь один мяч.

На групповом этапе сенегальцы сначала победили сборную Танзании (2:0), затем уступили команде Алжира со счетом 0:1, в последнем туре своего квартета они разгромили Кению — 3:0.

С шестью баллами подопечные Алиу Сиссе заняли второе место в квартете С и в 1/8 попали на вторую команду группы А — сборную Уганды.

В игре с угандийцами все решил гол Садио Мане, который он провел еще на 15-й минуте матча. В четвертьфинала Сенегал с таким же результатом одолел Бенин, забив в середине второй половине игры.

Тунис

«Орлы Карфагена» только на предыдущей стадии добыли свою первую чистую викторию на этом турнире, разгромив на стадии 1/4 финала сборную Мадагаскара со счетом 3:0.

До этого тунисцы играли в Египте только вничью. На групповом этапе они поделили очки со всеми оппонентами квартета Е — Анголой и Мали (по 1:1), а также с Мавританией (0:0).

С тремя баллами дружина Алена Жиресса финишировала на втором месте в своей группе, и в первом раунде пле-офф сразилась с победителем квартета F — командой Ганы.

С ганцами по итогам основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья (1:1), где Тунис пропустил только на последней минуте игры. В послематчевой лотерее удача была на стороне представителей северной Африки.

Все прогнозы на футбол

Последний раз эти команды играли между собой на предыдущем Кубке Африки-2017. В том поединке Сенегал выиграл со счетом 2:0 в рамках группового этапа.

Прогноз на Сенегал — Тунис

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Сенегала. На ее победу в основное время предлагают — 2.25.

На викторию сборной Туниса дают — 3.60, ничья оценена — в 3.10.

Проход: Сенегала — 1.63; Туниса — 2.33.

Обе команды на этом турнире не демонстрируют высокую результативность. Четыре из пяти встреч с участием этих сборных заканчивались на ТМ 2,5. Прогнозируем, что и в этой игре буде «низ».

Также еще предлагаем поставить на проход Сенегала, который обладает более классными исполнителями. 0