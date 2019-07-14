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    Сможет ли Сенегал пробиться во второй свой финал КАН?

    Сенегал — Тунис. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Кубка африканских наций 14 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Сенегала Прогнозы на сборную Туниса
    Прогноз на Сенегал — Тунис
    Садио Мане забил на этом КАН три мяча
    В воскресенье, 14 июля, в полуфинальном поединке Кубка Африки-2019 сборная Сенегала в Каире сыграет с национальной командой Туниса. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на Сенегал — Тунис.
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    Футбол. Кубок Африки-2019. Полуфинал 14 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.05
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.80
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    Сенегал

    «Львы Теранги» на полях Египта выиграли четыре матча при одном поражении, пропустив за эти все игры всего лишь один мяч.

    На групповом этапе сенегальцы сначала победили сборную Танзании (2:0), затем уступили команде Алжира со счетом 0:1, в последнем туре своего квартета они разгромили Кению — 3:0.

    С шестью баллами подопечные Алиу Сиссе заняли второе место в квартете С и в 1/8 попали на вторую команду группы А — сборную Уганды.

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  • 11/07/2019

    • В игре с угандийцами все решил гол Садио Мане, который он провел еще на 15-й минуте матча. В четвертьфинала Сенегал с таким же результатом одолел Бенин, забив в середине второй половине игры.

    Тунис

    «Орлы Карфагена» только на предыдущей стадии добыли свою первую чистую викторию на этом турнире, разгромив на стадии 1/4 финала сборную Мадагаскара со счетом 3:0.

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    До этого тунисцы играли в Египте только вничью. На групповом этапе они поделили очки со всеми оппонентами квартета Е — Анголой и Мали (по 1:1), а также с Мавританией (0:0).

    С тремя баллами дружина Алена Жиресса финишировала на втором месте в своей группе, и в первом раунде пле-офф сразилась с победителем квартета F — командой Ганы.

    С ганцами по итогам основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья (1:1), где Тунис пропустил только на последней минуте игры. В послематчевой лотерее удача была на стороне представителей северной Африки.

    Все прогнозы на футбол

    Последний раз эти команды играли между собой на предыдущем Кубке Африки-2017. В том поединке Сенегал выиграл со счетом 2:0 в рамках группового этапа.

    Прогноз на Сенегал — Тунис

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Сенегала. На ее победу в основное время предлагают — 2.25.

    На викторию сборной Туниса дают — 3.60, ничья оценена — в 3.10.

    Проход: Сенегала — 1.63; Туниса — 2.33.

    Обе команды на этом турнире не демонстрируют высокую результативность. Четыре из пяти встреч с участием этих сборных заканчивались на ТМ 2,5. Прогнозируем, что и в этой игре буде «низ».

    Также еще предлагаем поставить на проход Сенегала, который обладает более классными исполнителями. 0

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    Сенегал — Тунис. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Кубка африканских наций 14 июля 2019 года. Прогноз на Сенегал — Тунис. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
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