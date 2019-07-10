«Шериф» — «Сабуртало». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

10 июля в первом поединке квалификации Лиги чемпионов молдавский «Шериф» на своем поле сыграет с грузинским «Сабуртало» из Тбилиси. Начало встречи — в 20:00 по мск. Прогноз на «Шериф» — «Сабуртало».

«Шериф»

Став чемпионом в прошлом сезоне, «Шериф» т.с. выиграл свои 17-й золотые медали молдавского первенства, что является национальном рекордом страны.

Тираспольский клуб — постоянный участник евротурниров, четыре раза игравший на групповом этапе Лиги Европы (последний раз в сезоне 2017/18).

В минувшем евросезоне «осы» также стартовали в Лиге чемпионов игрой против грузинского чемпиона «Торпедо Кутаиси» (3:0 и 1:2), но на наследующем этапе проиграли «Шкендии» из Македонии (0:0 и 0:1).

Перебравшись в Лигу Европы молдавская команда прошла исландский клуб «Валюр» (1:0 и 1:2), а на следующем раунде была выбита азербайджанским «Карабахом» (1:0 и 0:3).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В текущем чемпионате Молдавии «желто-черные» после 15 туров уверенно лидируют с отрывом от второго места в 11 очков. На данный момент у них 10-матчевая победная серия на внутренней арене, где они пропустили всего лишь один гол.

«Сабуртало»

«Сабуртало» — абсолютный дебютант еврокубков. Ведь только в прошлом сезоне клуб из Тбилиси выиграл свое первое грузинское первенство.

За предыдущие три чемпионата Грузии «красные» не добирались до наград и не получали билет в на европейскую арену.

На данный момент «Сабуртало» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Грузии, имея 40 очков после 21 тура и отстает от лидера всего лишь на один балл.

В последних трех поединках внутреннего первенства тбилисцы дважды сыграли вничью при одном поражении.

Прогноз на «Шериф» — «Сабуртало»

Прогнозируем, что многократный чемпион Молдавии еще в первом матче сделает хороший задел в противостоянии с дебютантом еврокубков. 0