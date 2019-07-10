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    Обыграет ли «Шериф» второй год кряду чемпиона Грузии?

    «Шериф» — «Сабуртало». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Шериф
    Прогноз на «Шериф» — «Сабуртало»
    Юрий Кендыш
    10 июля в первом поединке квалификации Лиги чемпионов молдавский «Шериф» на своем поле сыграет с грузинским «Сабуртало» из Тбилиси. Начало встречи — в 20:00 по мск. Прогноз на «Шериф» — «Сабуртало».

    «Шериф»

    Став чемпионом в прошлом сезоне, «Шериф» т.с. выиграл свои 17-й золотые медали молдавского первенства, что является национальном рекордом страны.

    Тираспольский клуб — постоянный участник евротурниров, четыре раза игравший на групповом этапе Лиги Европы (последний раз в сезоне 2017/18).

    В минувшем евросезоне «осы» также стартовали в Лиге чемпионов игрой против грузинского чемпиона «Торпедо Кутаиси» (3:0 и 1:2), но на наследующем этапе проиграли «Шкендии» из Македонии (0:0 и 0:1).

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    • Перебравшись в Лигу Европы молдавская команда прошла исландский клуб «Валюр» (1:0 и 1:2), а на следующем раунде была выбита азербайджанским «Карабахом» (1:0 и 0:3).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В текущем чемпионате Молдавии «желто-черные» после 15 туров уверенно лидируют с отрывом от второго места в 11 очков. На данный момент у них 10-матчевая победная серия на внутренней арене, где они пропустили всего лишь один гол.

    «Сабуртало»

    «Сабуртало» — абсолютный дебютант еврокубков. Ведь только в прошлом сезоне клуб из Тбилиси выиграл свое первое грузинское первенство.

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    За предыдущие три чемпионата Грузии «красные» не добирались до наград и не получали билет в на европейскую арену.

    На данный момент «Сабуртало» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Грузии, имея 40 очков после 21 тура и отстает от лидера всего лишь на один балл.

    В последних трех поединках внутреннего первенства тбилисцы дважды сыграли вничью при одном поражении.

    Прогноз на «Шериф» — «Сабуртало»

    Прогнозируем, что многократный чемпион Молдавии еще в первом матче сделает хороший задел в противостоянии с дебютантом еврокубков. 0

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    «Шериф» — «Сабуртало». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года. Прогноз на «Шериф» — «Сабуртало». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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