БАТЭ — «Пяст». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

В среду, 10 июля, в первом поединке квалификационного раунда Лиги чемпионов чемпион Белоруссии БАТЭ дома сыграет с чемпионом Польши «Пястом». Начало игры — 20:00 по мск. Прогноз на БАТЭ — «Пяст».

БАТЭ

БАТЭ не знает себе равных на внутренней арене, неизменно выигрывая чемпионат Белоруссии с 2006 года. На данный момент у борисовчан 15 титулов.

«Желто-синие» неплохо выступают в еврокубках в последних пяти сезонах, пробившись в четырех случаях в групповой раунд — дважды в Лигу чемпионов и дважды в Лигу Европы.

В минувшем сезоне белорусы преодолели две стадии в Лиге чемпионов, но за шаг от группового этапа были выбиты голландским «ПСВ Эйндховеном» (2:3 и 0:3).

Переместившись сразу в группу Лиги Европы в компанию с английским «Челси», венгерским «МОЛ Види» и греческим ПАОКом БАТЭ занял второе место и вышел в 1/16 финала, где уступил по сумме двух встреч лондонскому «Арсеналу» (1:0 и 0:3).

В текущем розыгрыше белорусского первенства борисовчане после 14 туров идут на втором месте, отставая от первого брестского «Динамо» на два пункта.

«Пяст»

Футбольный клуб «Пяст» очень неожиданно стал победителем польского первенства, выиграв свои дебютные золотые награды на внутренней арене.

Клуб из города Гливице только третий раз возьмет старт на евротурнире. В дебютном своем розыгрыше сезона-2013/14 поляки не преодолели барьер в лице азербайджанского «Карабаха» во втором квалиф раунде Лиги Европы — 1:2 и 2:2 ОТ.

В Лиге Европы-2016/17 «сине-красные» также прекратили борьбу на аналогичной стадии, уступив шведскому «Гетеборгу» (0:3 — дома и 0:0 — в гостях).

Прогноз на БАТЭ — «Пяст»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу БАТЭ предлагают — 1.70.

На победу «Пяста» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.65.

Белорусский чемпион будет играть с темной лошадкой, которая постарается в дебютном матче Лиги чемпионов не ударить в грязь лицом. Считаем, что поляки вполне могут рассчитывать на положительный результат. Ставим на гостей с форой. 0