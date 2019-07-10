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    Сможет ли «Пяст» удачно дебютировать в Лиге чемпионов?

    БАТЭ — «Пяст». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на БАТЭ
    Прогноз на БАТЭ — «Пяст»
    Марцин Петровский
    В среду, 10 июля, в первом поединке квалификационного раунда Лиги чемпионов чемпион Белоруссии БАТЭ дома сыграет с чемпионом Польши «Пястом». Начало игры — 20:00 по мск. Прогноз на БАТЭ — «Пяст».

    БАТЭ

    БАТЭ не знает себе равных на внутренней арене, неизменно выигрывая чемпионат Белоруссии с 2006 года. На данный момент у борисовчан 15 титулов.

    «Желто-синие» неплохо выступают в еврокубках в последних пяти сезонах, пробившись в четырех случаях в групповой раунд — дважды в Лигу чемпионов и дважды в Лигу Европы.

    В минувшем сезоне белорусы преодолели две стадии в Лиге чемпионов, но за шаг от группового этапа были выбиты голландским «ПСВ Эйндховеном» (2:3 и 0:3).

    Переместившись сразу в группу Лиги Европы в компанию с английским «Челси», венгерским «МОЛ Види» и греческим ПАОКом БАТЭ занял второе место и вышел в 1/16 финала, где уступил по сумме двух встреч лондонскому «Арсеналу» (1:0 и 0:3).

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    «Пяст»

    Футбольный клуб «Пяст» очень неожиданно стал победителем польского первенства, выиграв свои дебютные золотые награды на внутренней арене.

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    Клуб из города Гливице только третий раз возьмет старт на евротурнире. В дебютном своем розыгрыше сезона-2013/14 поляки не преодолели барьер в лице азербайджанского «Карабаха» во втором квалиф раунде Лиги Европы — 1:2 и 2:2 ОТ.

    В Лиге Европы-2016/17 «сине-красные» также прекратили борьбу на аналогичной стадии, уступив шведскому «Гетеборгу» (0:3 — дома и 0:0 — в гостях).

    Прогноз на БАТЭ — «Пяст»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу БАТЭ предлагают — 1.70.

    На победу «Пяста» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.65.

    Белорусский чемпион будет играть с темной лошадкой, которая постарается в дебютном матче Лиги чемпионов не ударить в грязь лицом. Считаем, что поляки вполне могут рассчитывать на положительный результат. Ставим на гостей с форой. 0

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    БАТЭ — «Пяст». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года. Прогноз на БАТЭ — «Пяст». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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