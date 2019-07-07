Алжир — Гвинея. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Кубка африканских наций 7 июля 2019 года

В воскресенье, 7 июля, в Каире в поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Алжира сыграет с национальной командой Гвинеи. Начало игры — в 22:00 по Москве. Прогноз на Алжир — Гвинея.

Алжир

В первом туре группового этапа КАН-2019 сборная Алжира переиграла национальную команду Кении (2:0). Во втором поединке турнира «Лисы пустыни» с минимальным счетом одолели Сенегал (1:0).

В третьем туре коллектив снова взял максимум очков. Поединок против Танзании принес подопечным Джамелю Бельмади разгромную победу с результатом 3:0.

У сборной Алжира 9-матчевая беспроигышная серия, в которой они, лишь дважды сыграли вничью. Соответственно в пяти случаях команда победила.

Гвинея

В стартовом матче Кубка Африки Гвинея потеряла очки, сыграв вничью 2:2 с Мадагаскаром. Результат второго тура оказался еще хуже — поражение 0:1 от Нигерии.

Тем не менее, победа над Бурунди со счетом 2:0 помогла дружине Поля Пута выйти в плей-офф. Команда заняла третье место и пробилась в 1/8 финала, став одной из четырех лучших в групповом этапе.

Успех в предыдущем поединке прервал семиматчевую безвыигрышную серию коллектива. В этот период сборная потерпела три поражения и четырежды сыграла вничью.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65, на их проход — 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 5,80, их проход — в 3,00, а ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что Алжир выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0