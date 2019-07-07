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    Сможет ли Гвинея удивить Алжир?

    Алжир — Гвинея. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Кубка африканских наций 7 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Алжира
    Прогноз на Алжир — Гвинея
    Алжир не проиграл девять предыдущих матчей
    В воскресенье, 7 июля, в Каире в поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Алжира сыграет с национальной командой Гвинеи. Начало игры — в 22:00 по Москве. Прогноз на Алжир — Гвинея.
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    Футбол. Кубок Африки-2019. 1/8 финала 07 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.62
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  • 3.40
  • 2
  • 6.70
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    Алжир

    В первом туре группового этапа КАН-2019 сборная Алжира переиграла национальную команду Кении (2:0). Во втором поединке турнира «Лисы пустыни» с минимальным счетом одолели Сенегал (1:0).

    В третьем туре коллектив снова взял максимум очков. Поединок против Танзании принес подопечным Джамелю Бельмади разгромную победу с результатом 3:0.

    У сборной Алжира 9-матчевая беспроигышная серия, в которой они, лишь дважды сыграли вничью. Соответственно в пяти случаях команда победила.

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    Гвинея

    В стартовом матче Кубка Африки Гвинея потеряла очки, сыграв вничью 2:2 с Мадагаскаром. Результат второго тура оказался еще хуже — поражение 0:1 от Нигерии.

    Тем не менее, победа над Бурунди со счетом 2:0 помогла дружине Поля Пута выйти в плей-офф. Команда заняла третье место и пробилась в 1/8 финала, став одной из четырех лучших в групповом этапе.

    Успех в предыдущем поединке прервал семиматчевую безвыигрышную серию коллектива. В этот период сборная потерпела три поражения и четырежды сыграла вничью.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65, на их проход — 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 5,80, их проход — в 3,00, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что Алжир выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0

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    Алжир — Гвинея. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Кубка африканских наций 7 июля 2019 года. Прогноз на Алжир — Гвинея. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00
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