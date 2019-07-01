Намибия — Кот-д'Ивуар. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Африки-2019 1 июля 2019 года

В рамках третьего тура группового этапа Кубка африканских наций в группе D встретятся сборные Намибии и Кот-д'Ивуара. Матч пройдет на стадионе «30 июня» в Каире. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Намибия — Кот-д'Ивуар.

Сборная Намибии

Сборная Намибии готовилась к Кубку Африки через участие в кубке КОСАФА. В своей группе подопечные Рикардо Маннетти обыграли Мозамбик (2:1) и Сейшелы (3:0), но проиграли Малави (1:2). Второго места в группе не хватило для выхода в следующий этап.

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На Кубке Африки Намибия попала в непростую группу, провела уже два матча и оба завершила без забитых голов и с одинаковым счетом — поражением 0:1. Сперва намибийцы уступили Марокко, а затем проиграли ЮАР.

Намибия пока сохраняет шансы на выход из группы, но для этого нужно обязательно выигрывать у Кот-д'Ивуара, и чем крупнее — тем лучше. В случае победы намибийской сборной в группе D может возникнуть ситуация, когда сразу три команды наберут по 3 очка.

Сборная Кот-д'Ивуара

Сборная Кот-д'Ивуара при подготовке к Кубку Африки в июне провела три контрольных матча. Подопечные Ибрагима Камара одолели сборную Коморских островов (3:1) и сборную Замбии (4:1), но уступили Уганде (0:1).

На Кубке Африки Кот-д'Ивуар стартовал с минимальной победы над сборной ЮАР — 1:0. Автором единственного гола на 64-й минуте стал Жонатан Коджиа.

Далее ивуарицы встречались со сборной Марокко и потерпели поражение со счетом 0:1. Пропустив в середине первого тайма, Кот-д'Ивуар так и не смог отыграться.

В итоге в активе у ивуарийцев 3 очка. Столько же и аналогичные показатели по забитым и пропущенным мячам (все четыре матча в группе завершились со счетом 1:0) у сборной ЮАР, которой в последнем туре предстоит играть с лидером группы Марокко.

Прогноз

Букмекеры предлагают коэффициент 8,00 на победу Намибии, 4,44 — на ничейный результат и 1,41 — на успех Кот-д'Ивуара.

Наш прогноз на матч — Кот-д'Ивуар не проиграет и тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,75. 0