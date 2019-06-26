Ямайка — Кюрасао. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 26 июня 2019 года

В среду, 26 июня, в рамках третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ между собой сыграют сборные Ямайки и Кюрасао. Начало матча — в 03:00 мск. Прогноз на Ямайка — Кюрасао.

Ямайка

В первом матче Золотого кубка соперником Ямайки был Гондурас. Итог — уверенная победа со счетом 3:2, где свой второй мяч оппоненты забили на 90+2-й минуте.

В следующем туре команду ожидала встреча с Сальвадором, где на сей раз все прошло куда сложнее. По итогам поединка сильнейший не был определен, поэтому тот закончился 0:0.

Посему подопечные Теодора Уитмора лидируют в группе с четырьмя очками в активе. Тем не менее, в четвертьфинал они еще не вышли, и для этого им достаточно ничьей в грядущей игре.

Кюрасао

Сборная Кюрасао неудачно стартовала на Золотом кубке КОНКАКАФ, проиграв в первом туре.

Подопечные Ремко Бисентини оказались слабее Сальвадора с минимальным счетом, пропустив в добавленное к первому тайму время.

Поэтому поединок второго тура уже требовал обязательной победы, которая все же была добыта.

В матче против Гондураса коллективу удалось забить на 40-й минуте благодаря своему легионеру из английской Премьер-лиги Леандро Бакуне.

Тем самым команда находится на третьем месте в квартете с тремя очками в активе. Посему для выхода в четвертьфинал ей обязательно нужна победа над грядущим соперником.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что будет результативная ничья за 5,00. 0