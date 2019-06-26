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    Обыграет ли Ямайка Кюрасао?

    Ямайка — Кюрасао. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 26 июня 2019 года

    Прогнозы на Золотой кубок КОНКАКАФ-2019
    Прогноз на Ямайка — Кюрасао
    Ямайка лидирует в своей группе турнира
    В среду, 26 июня, в рамках третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ между собой сыграют сборные Ямайки и Кюрасао. Начало матча — в 03:00 мск. Прогноз на Ямайка — Кюрасао.
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    Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа C 26 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.30
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    Ямайка

    В первом матче Золотого кубка соперником Ямайки был Гондурас. Итог — уверенная победа со счетом 3:2, где свой второй мяч оппоненты забили на 90+2-й минуте.

    В следующем туре команду ожидала встреча с Сальвадором, где на сей раз все прошло куда сложнее. По итогам поединка сильнейший не был определен, поэтому тот закончился 0:0.

    Посему подопечные Теодора Уитмора лидируют в группе с четырьмя очками в активе. Тем не менее, в четвертьфинал они еще не вышли, и для этого им достаточно ничьей в грядущей игре.

    Кюрасао

    Сборная Кюрасао неудачно стартовала на Золотом кубке КОНКАКАФ, проиграв в первом туре.

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    Подопечные Ремко Бисентини оказались слабее Сальвадора с минимальным счетом, пропустив в добавленное к первому тайму время.

    Поэтому поединок второго тура уже требовал обязательной победы, которая все же была добыта.

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    • В матче против Гондураса коллективу удалось забить на 40-й минуте благодаря своему легионеру из английской Премьер-лиги Леандро Бакуне.

    Тем самым команда находится на третьем месте в квартете с тремя очками в активе. Посему для выхода в четвертьфинал ей обязательно нужна победа над грядущим соперником.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что будет результативная ничья за 5,00. 0

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    Ямайка — Кюрасао. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 26 июня 2019 года. Прогноз на Ямайка — Кюрасао. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00
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