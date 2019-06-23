Катар — Аргентина. Прогноз (к. 1.61) и ставки на тоталы в матче Копа Америка 23 июня 2019 года

23 июня в Порту-Алегри состоится решающий матч для сборной Аргентины на Копа Америка 2019. Команда получит последний шанс выйти из группы в плей-офф в поединке против Катара. Начало встречи в 22:00 по мск. Прогноз на Катар — Аргентина.

Катар

Сборная Катара вырвала одно очко в матче с Парагваем, забив за 10 минут второго тайма ответных 2 гола. Помимо этого гости турнира имели достаточно шансов для взятия ворот. Кроме того, колумбийцам тоже оказалось нелегко обыграть «бордовых», хотя катарцы все же уступили 1:0.

Неудача в игре с «кофейщиками» продолжила серию сборной, которая теперь состоит из 3 безвыигрышных матчей.

Все прогнозы на Кубок Америки-2019

В принципе оборона Катара не настолько безошибочная, чтобы аргентинцы совсем не смогли ее вскрыть. 67% голов, которые пропускала команда, случались после ударов из пределов штрафной зоны. Это значит, что время от времени соперники туда проникают.

Вполне вероятно, что «бордовые» попытаются противостоять своему оппоненту в середине поля. Аргентина проводит там 52% игрового времени и Катар — 46%. Таким образом, номинальные хозяева могут попробовать противостоять сопернику в центре поля и тормозить те же прорывы Месси в районе центрального круга.

Аргентина

Для сборной Аргентины это будет важнейший матч сезона, поскольку команда сейчас находится на последнем месте группы B. Впереди Катар, опережающий «полосатых» по разнице голов (-1 против -2) и Парагвай с 2 очками в активе. Таким образом, аргентинцев устроит только победа. Она даст шансы коллективу побороться за выход в плей-офф.

В предыдущих двух встречах команда так и не смогла выиграть. Старт турнира был неудачным. Месси и его коллеги проиграли Колумбии 0:2. После этого последовала ничья с Парагваем (1:1). В этой встрече «бело-голубым» повезло, поскольку точку в игре могли поставить именно парагвайцы.

В турнир для La Albiceleste проходит очень нервно. Стоит заметить, что если в противостоянии с Колумбией Аргентина имела намного больше реальных моментов, то во втором туре их было значительно меньше.

По игре видно, что номинальным гостям очень сложно проникать в штрафную площадь соперника и создавать голевые моменты. Этот фактор может стать решающим в игре против Катара, который однозначно создаст высокую плотность игроков у своей штрафной.

Прогноз

Если Аргентина не выиграет этот матч, она гарантировано поедет домой. Для Катара данный поединок тоже является вопросом жизни и смерти, хотя в случае этой сборной устроить может и ничья. Но в рейтинге в рейтинге третьих команд катарцам в спину дышат японцы. В общем, от победы они тоже не откажутся.

Коэффициенты на победу команд в матче — 11.5 и 1.29 соответственно. Ничья сопровождается коэффом 5.70.

У «бело-голубых» явные проблемы в плане атаки. Если они и забьют 2 мяча, то это уже будет хорошим результатом. Предлагаем такую ставку — ИТ Аргентины меньше 2.5 за 1.61. 0