ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ставка на Мбаппе и Неймара не сыгралаПСЖ пытался взломать футбол деньгами, но потерпел крах Уле-Гуннар СульшерМелочь в кармане Сульшера. У «МЮ» опять проблемы на трансферном рынке Мохамед СалахКАН-2019. Пять фактов о расширенном турнире
  • 08:15
    • Все результаты первого раунда драфта НХЛ
  • 07:43
    • Сборная Чили обыграла Эквадор и досрочно вышла в 1/4 финала КА
  • 00:56
    • Египет обыграл Зимбабве в матче-открытии Кубка африканских наций
  • 00:43
    • В Минске открылись Европейские игры-2019
  • 23:43
    • Неймар не намерен готовиться к сезону с ПСЖ
  • 21:55
    • Российские рапиристки выиграли чемпионат Европы
  • 21:27
    • Румыния уверенно разобралась с Англией на молодежном Евро
    Все новости спорта

    Решит ли Аргентина свои проблемы в атаке?

    Катар — Аргентина. Прогноз (к. 1.61) и ставки на тоталы в матче Копа Америка 23 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Катара Прогнозы на сборную Аргентины
    Прогноз на Катар — Аргентина
    Лео Месси
    23 июня в Порту-Алегри состоится решающий матч для сборной Аргентины на Копа Америка 2019. Команда получит последний шанс выйти из группы в плей-офф в поединке против Катара. Начало встречи в 22:00 по мск. Прогноз на Катар — Аргентина.
    ×
    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа B 23 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.00
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.28
  • Играть!
    •

    Катар

    Сборная Катара вырвала одно очко в матче с Парагваем, забив за 10 минут второго тайма ответных 2 гола. Помимо этого гости турнира имели достаточно шансов для взятия ворот. Кроме того, колумбийцам тоже оказалось нелегко обыграть «бордовых», хотя катарцы все же уступили 1:0.

    Неудача в игре с «кофейщиками» продолжила серию сборной, которая теперь состоит из 3 безвыигрышных матчей.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    В принципе оборона Катара не настолько безошибочная, чтобы аргентинцы совсем не смогли ее вскрыть. 67% голов, которые пропускала команда, случались после ударов из пределов штрафной зоны. Это значит, что время от времени соперники туда проникают.

    Вполне вероятно, что «бордовые» попытаются противостоять своему оппоненту в середине поля. Аргентина проводит там 52% игрового времени и Катар — 46%. Таким образом, номинальные хозяева могут попробовать противостоять сопернику в центре поля и тормозить те же прорывы Месси в районе центрального круга.

    Аргентина

    Для сборной Аргентины это будет важнейший матч сезона, поскольку команда сейчас находится на последнем месте группы B. Впереди Катар, опережающий «полосатых» по разнице голов (-1 против -2) и Парагвай с 2 очками в активе. Таким образом, аргентинцев устроит только победа. Она даст шансы коллективу побороться за выход в плей-офф.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В предыдущих двух встречах команда так и не смогла выиграть. Старт турнира был неудачным. Месси и его коллеги проиграли Колумбии 0:2. После этого последовала ничья с Парагваем (1:1). В этой встрече «бело-голубым» повезло, поскольку точку в игре могли поставить именно парагвайцы.

    В турнир для La Albiceleste проходит очень нервно. Стоит заметить, что если в противостоянии с Колумбией Аргентина имела намного больше реальных моментов, то во втором туре их было значительно меньше.

  • Не ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой
  • «Бело-голубые» рискуют не выйти в четвертьфинал Кубка Америки
  • 20/06/2019

    • По игре видно, что номинальным гостям очень сложно проникать в штрафную площадь соперника и создавать голевые моменты. Этот фактор может стать решающим в игре против Катара, который однозначно создаст высокую плотность игроков у своей штрафной.

    Прогноз

    Если Аргентина не выиграет этот матч, она гарантировано поедет домой. Для Катара данный поединок тоже является вопросом жизни и смерти, хотя в случае этой сборной устроить может и ничья. Но в рейтинге в рейтинге третьих команд катарцам в спину дышат японцы. В общем, от победы они тоже не откажутся.

    Коэффициенты на победу команд в матче — 11.5 и 1.29 соответственно. Ничья сопровождается коэффом 5.70.

    У «бело-голубых» явные проблемы в плане атаки. Если они и забьют 2 мяча, то это уже будет хорошим результатом. Предлагаем такую ставку — ИТ Аргентины меньше 2.5 за 1.61. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.88
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Бурунди
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боливия — Венесуэла
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бельгия U21 — Италия U21
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Испания U21 — Польша U21
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боливия — Венесуэла
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч США — Тринидад и Тобаго
  • Завтра в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дания U21 — Сербия U21
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Катар — Аргентина
  • Завтра в 22:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Колумбия — Парагвай
  • Завтра в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Австрия U21 — Германия U21
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Поль Погба
  • Безвыходная ситуация. Продажа Погба разрушит планы Сульшера
    • 12:38 18/06/2019     Фрэнк Лэмпард
  • Новый путь для «Челси»
    • 13:20 16/06/2019     Лионель Месси
  • Не ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой
    • 14:38 20/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Катар — Аргентина. Прогноз (к. 1.61) и ставки на тоталы в матче Копа Америка 23 июня 2019 года. Прогноз на Катар — Аргентина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
    Тоже интересно
    Легенды стали героями интернета Футбол Месси против Роналду. Ненависть как следствие технического прогрессаДве легенды футбола стали главными героями битвы фанатов в виртуальной реальности 20/06/2019 в 23:400
  • 12:05
    • ​«Ростов» может подписать экс-одноклубника Влашича
  • 11:51
    • ​На Адебайора претендует три клуба АПЛ
  • 11:34
    • «Енисей» сыграл вничью с «Томью» в контрольном поединке
    Леонид Федун Футбол Новые обещания. Федун вновь заговорил о передаче «Спартака» болельщикамМосковский клуб должен стать народным в 2023 году 20/06/2019 в 18:570
  • Экспресс дня

  • Что принесет развязка в группе А на Кубке Америки?
  • 2.88
    •
  • 11:23
    • «РБ Лейпциг» заинтересован в покупке хавбека ПСЖ
  • 11:09
    • Вратарь «Спартака» перенес операцию
  • 10:54
    • Ибрагимович и Руни сыграют против «Атлетико» в Матче звезд МЛС
    Лионель Месси Футбол Не ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой«Бело-голубые» рискуют не выйти в четвертьфинал Кубка Америки 20/06/2019 в 14:380
  • 10:38
    • Подколзин: Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с «Ванкувером»
  • 10:21
    • Защитник «Ромы» согласовал контракт с «Наполи»
  • 10:06
    • Филиппо Индзаги возглавит клуб серии Б
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие