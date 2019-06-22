Нигерия — Бурунди. Прогноз и ставки на матч Кубок африканских наций 22 июня 2019 года

В субботу, 22 июня, состоится матч первого тура группового этапа Кубок африканских наций, в котором встретятся сборные Нигерии и Бурунди. Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на Нигерия — Бурунди.

Нигерия

Сборная Нигерии вышла в финальную часть Кубок африканских наций через отборочный турнир. В групповом этапе квалификации подопечным Гернота Рора удалось занять первое место.

В соперники «Супер Орлам» выпали команды Сейшельских островов, Ливии и ЮАР. В итоге они уступили только в одном матче (против ЮАР дома), один поединок свели вничью (с тем же оппонентом), победив в остальных четырех играх.

Накануне старта в КАНе коллектив не сумел выиграть в двух контрольных встречах против Зимбабве (0:0) и Сенегала (0:1). Помимо грядущего соперника, противостоять в группе турнира ему также будут Гвинея и Мадагаскар.

Бурунди

Сборная Бурунди также пробилась в финальную часть континентального первенства через отбор. В ее квартете также участвовали команды Мали, Габона и Южного Судана.

По итогам группового этапа она заняла второе место, проиграв первое Мали, который обошел конкурента на четыре очка. При этом ей удалось избежать поражений, выиграв в двух матчах при четырех ничьих.

Перед стартом Кубка африканских наций подопечные Оливье Ниюнгеко не знают вкуса побед уже три поединка кряду. В двух встречах были ничьи 1:1 против Габона и Алжира, после чего случилось поражение от Туниса (1:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех номинальных гостей оценивается в 11,00, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что Нигерия выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0