Англия U21 — Румыния U21. Прогноз (к. 3.10) и ставки на Евро-2019 U21 21 июня 2019 года

В пятницу, 21 июня, во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2019 U21 сборная Англии сразится с командой Румынии. Начало встречи — 19:30 по Москве. Прогноз на Англия U21 — Румыния U21.

Англия U21

Молодежная сборная Англии в квалификационном турнире к Евро-2019 стала победителем своей группы, опередив команды Нидерландов, Украины, Шотландии, Латвии и Андорры.

За 10 матчей отборочного цикла «Львы» добыли восемь побед и дважды сыграли вничью, забив в этих играх 23 гола, а пропустили только четыре.

Потеряли очки англичане в отборочном турнире в только в поединках с голландцами, закончив обе встречи вничью — 0:0 и 1:1.

После завершения квалификации к Евро-2019 родоначальники провели четыре товарищеских матча, в которых дважды выиграли, а также по одному разу сыграли вничью и проиграли.

В первом туре финальной части Евро подопечные Энди Бутройда драматично уступили Франции 1:2, выигрывая к 89-й минуте.

Румыния U21

Сборная Румынии смогла выиграть свою квалификационную группу, опередив команды Португалии, Боснии, Уэльса, Швейцарии и Лихтенштейна.

За десять матчей отборочного турнира она выиграла семь встреч при трех ничьих.

В этих встречах Румыния смогла отличиться 19-ю забитыми мячами, пропустила в свои лишь четыре гола. Шесть из десяти игр в отборе румыны сохранили свои ворота на замке.

После завершения отборочного цикла «трехцветные» провели две товарищеские игры, где сначала расписали мировую с Бельгией (3:3), а затем уступили Испании (0:1).

Тем не менее, в первом туре Евро-2019 U21 коллектив со счетом 4:1 разгромил команду Хорватии и возглавил группу C.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев матча, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что Англия выиграет, и обе команды забьют за 3,10.

0