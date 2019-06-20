Мексика — Канада. Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 20 июня 2019 года

В четверг, 20 июня, в рамках второго тура Золотого кубка КОНКАКАФ сыграют сборные Мексики и Канады. Начало матча — в 5:00 мск. Прогноз на Мексика — Канада.

Мексика

Мексиканцы начали этот год мартовским поединком против сборной Чили, одолев соперника со счетом 3:1.

Этой победой «трехцветные» прервали свою проигрышную серию, которая на тот момент состояла из трех встреч кряду.

Далее было еще два товарищеских матча уже в этом месяце в рамках подготовки к Золотому кубку. В первом из них удалось справиться с Венесуэлой (3:1), а затем был обыгран Эквадор — 3:2.

Плодотворная подготовка не прошла зря и в первом матче на турнире была уничтожена команда Кубы — 7:0. В составе победителей хет-трик оформил Уриэль Антунья, также дубль на счету Рауля Хименеса.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что на прошлогоднем чемпионате мира в России мексиканцы дошли до 1/8 финала.

Канада

Сборная Канады в этом году сыграла один матч в рамках отборочного турнира Лиги наций КОНКАКАФ, разгромив Французскую Гвиану — 4:1.

В этом месяце команда вновь собралась и провела товарищескую игру против Тринидада и Тобаго, одолев соперника со счетом 2:0.

В первом матче Золотого кубка соперником канадцев была еще одна откровенно слабая сборная Мартиники. Итог — разгром 4:0, а дубль на свой счет записал Джонатан Дэвид.

Именно Дэвид — одна из двух главных звезд сборной, которая выступает за бельгийский «Гент». Кроме того, есть еще и Альфонсо Дэвис из мюнхенской «Баварии». От игры этих парней зависит многое в атаке «кленовых листьев».

Отметим, что сборная Канады дважды в своей истории выигрывала Золотой кубок КОНКАКАФ (1985, 2000).

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом Мексику с коэффициентом на победу 1.23. Коэффициент на ничью — 6.30, а на успех канадцев — 12.0.

Если посмотреть на последние результаты канадцев, то может показаться, что команда набрала шикарную форму, но не стоит переоценивать «кленовых листьев», ведь соперники у них были весьма посредственные.

Мексика встречалась с куда более опасными оппонентами и в целом имеет куда более мощный коллектив. Предлагаем поставить на победу мексиканцев с форой -2 гола за 2.14. 0